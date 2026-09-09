Un reventón de una tubería inunda el túnel de urgencias del Hospital Miguel Servet: el paso está cortado al tráfico

Un reventón en una tubería, en Zaragoza, ha inundado el túnel que da acceso a las urgencias del Hospital Miguel Servet.

La incidencia se ha producido a las 12:40 horas en abastecimiento de agua del paseo de Isabel La Católica que conecta con la calle de Gonzalo Calamita, que da entrada al centro.

En la zona se encuentran ya achicando el agua miembros del cuerpo de bomberos municipal, como la Unidad de Guardallaves y el personal de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza.

La zona se encuentra cortada al tráfico y tres patrullas de la Policía Local se encargan de facilitar el acceso alternativo de las ambulancias al centro hospitalario.

Según señalan desde el Ayuntamiento, la rotura de la tubería no está relacionada con las obras del estado Ibercaja Romareda.

Aseguran que se trata de rotura puntual de una tubería de abastecimiento de 300 mm de diámetro de la red municipal, en concreto de fibrocemento y que transcurre por ese paso subterráneo junto a la calle Gonzalo Calamita.

Asimismo señalan que no hay afectados de corte de suministro y el centro hospitalario tiene asegurado el abastecimiento, ya que tiene distintas tomas, entre ellas una directa desde los depósitos de Casablanca.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo sucedido.

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