Desalojan a la fuerza a un okupa que le había quitado la vivienda a un anciano hospitalizado en un pueblo de Zaragoza

Los vecinos de Villanueva de Gállego, en Zaragoza, le han declarado la guerra a los okupas. Solo en este municipio de alrededor de 5.000 habitantes hay al menos cuatro casas con problemas.

Hasta este fin de semana eran cinco. Una de ellas, la de un anciano al que, según cuentan los residentes, "le entraron cuando tuvo que ser hospitalizado".

Su caso ha terminado resolviéndose... a la fuerza.

Vecinos de la localidad habían convocado una manifestación "anti okupa" para este sábado que terminó sacando a la persona que se había instalado en el domicilio, situado en la calle de Francisco de Goya.

"Al principio le llegaron a pedir 4.000 euros por irse, luego se lo bajaron a 3.000 y terminaron diciendo que habían llegado a un acuerdo por 1.000", explica Carlota [nombre ficticio], que todavía no se explica cómo han terminado llegando a esta situación.

La convocatoria fue secundada por partidos como Vox, que en su perfil oficial en Facebook celebró que "cuando los vecinos se unen y se reclama con firmeza y valor se pueden conseguir resultados".

No obstante, desde la formación aseguran que las protestas van más allá de unas siglas; que están siendo respaldadas por vecinos que no forman parte del partido.

El mismísimo propietario estuvo presente en la concentración, donde agradeció "emocionado" el apoyo que había recibido de sus vecinos.

Esta no era la primera vez que en Villanueva de Gállego salían a la calle para decir 'no' a la okupación. También lo hicieron hace una semana, con otra protesta que partió del Ayuntamiento y terminó en una de las viviendas okupadas ilegalmente.

Ese acto, al que acudieron con pancartas en las que podía leerse 'Mi casa, mis derechos' o 'Villanueva sin okupas', sirvió para expresar su rechazo, aunque no tuvo un resultado como el de estas últimas horas.

En él aprovecharon para pedir al Consistorio una mayor implicación para acabar con el problema y contaron, fundamentalmente, con la participación de "la gente mayor" de Villanueva.

Según cuentan quienes participaron en esta segunda manifestación, a la que acudió gente de diversos grupos de edad, la casa de este hombre -muy querido en el pueblo- había sido okupada "por varias personas" desde hacía un mes, aunque este sábado solo quedaba una en su interior.

"Aprovecharon su ausencia y las fiestas para forzar la cerradura. Para más inri, se burlaban de él y de la situación en redes sociales", explican.

Ellos mismos cuentan que el único okupa que quedaba era "de etnia gitana" y que, tras momentos de tensión, terminó respondiendo ante la Guardia Civil.

"Fueron los jóvenes quienes derribaron la puerta y lo sacaron. Su perro se escapó y acabamos cuidando de él", añaden.

Ellos mismos pusieron una madera tapando el acceso para evitar que nadie más se metiera en el interior sin permiso.

"No vamos a parar"

Los vecinos aseguran que "no van a parar" hasta que la okupación deje de ser un problema en Villanueva y otros puntos de la provincia.

Y más después del 'éxito' de la última concentración, que les ha hecho estar "aún más animados" para "luchar" por su pueblo.

Su intención es seguir "por la vía pacífica", aunque no descartan medidas de 'presión'.

De hecho, en las últimas semanas hubo tiendas que acordaron no vender nada a los okupas para hacerles ver su malestar y forzarles a salir de la vivienda.

Según dicen, la reacción es necesaria, ya que tienen fuertes sospechas de que en al menos una de las cuatro casas afectadas en estos momentos "se está traficando con droga".

"Además, hace poco intentaron forzar la cerradura de otra de una persona que acababa de morir, pero no lo consiguieron", recuerdan los consultados.

Más allá de Villanueva

Hace escasos días se viralizaba en Zaragoza el 'chollo' de un exclusivo piso de 385.000 euros en el barrio del Actur.

El problema -al margen del precio para los bolsillos menos pudientes- era que la vivienda estaba "ocupada ilegalmente", según admitía el anuncio colgado en un famoso portal inmobiliario.