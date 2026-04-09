Muere un ciclista de 69 años en un accidente de tráfico tras chocar con otro ciclista en Huesca

Un ciclista de 69 años ha perdido la vida en un accidente este jueves en el término municipal de Loarre. El trágico suceso se ha debido al choque entre dos ciclistas que circulaban por el punto kilométrico 1200 de la A-2223.

Según fuentes de la Guardia Civil, la colisión entre los dos ciclistas, de 69 años ambos, ha resultado con el fallecimiento de uno de los deportistas. Se trata de un vecino de Huesca.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado los servicios funerarios para trasladar el cuerpo del fallecido al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

Por su parte, el otro ciclista implicado en el choque ha resultado herido leve. Debido a sus lesiones, ha sido evacuado y trasladado en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias del 061 al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla del Puesto de Gurrea, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y una ambulancia medicalizada del servicio de emergencias 061.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y el Equipo de Siniestros Viales (EIS) con base en Barbastro será el encargado de la investigación.