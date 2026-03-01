Cuatro ciclistas heridos grave tras sufrir una caída en la carretera en Huesca: iban en un pelotón de 15 personas

El suceso se ha producido en la A-1210 cuando el grupo iba haciendo una ruta.

Cuatro ciclistas han resultado heridos graves tras un accidente en la carretera. Según ha informado la Guardia Civil, se ha producido un vuelco en la calzada de cuatro ciclistas que iban en un pelotón de 15 deportistas en total.

El suceso ha tenido lugar en la mañana de este domingo, sobre las 10.40 a la altura del punto kilométrico 16,500 de la carretera A-1210 (N-330 – A-1213), sentido ascendente y término municipal de Torres de Barbués.

Como resultado del mismo, los cuatro ciclistas han resultado heridos graves, siendo trasladado un varón de 57 años y vecino de Zaragoza por el helicóptero medicalizado del 112 al hospital Miguel Servet de la localidad de Zaragoza.

El resto de los heridos han sido trasladados en ambulancia del servicio de emergencias del 061, al hospital San Jorge de la localidad de Huesca, siendo todos varones, dos de 43 años y otro de 48, vecinos de Zaragoza.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y tres ambulancias medicalizadas del servicio de emergencias 061.

Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.