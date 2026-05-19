El Mercado Medieval de Cadrete vuelve este mes con una edición renovada y auténtica artesanía tradicional

El Mercado Medieval de Cadrete regresa este año con una edición novedosa y totalmente renovada

Este año, el ayuntamiento ha confiado la organización del evento a la asociación de artesanos Amata, especializada en ferias temáticas y mercados artesanales.

Además de un extenso programa de actividades, más de una treintena de auténticos artesanos venderán directamente sus creaciones, elaboradas sin intermediarios ni productos de reventa. El casco urbano de la localidad se transformará así en un gran escaparate de artesanía al aire libre ambientado en la época medieval.

Abrirá sus puertas el sábado 23 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 24 podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas y desde las 17.00 hasta el momento de cierre, que será a las 21.00 horas.

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y descubrir trabajos de disciplinas tan variadas como la cerámica, la forja o la talla en piedra.

Además de la exposición y venta de piezas únicas, muchos de los artesanos realizarán demostraciones en vivo para enseñar al público el proceso completo de elaboración de sus productos.

Muestra de aves rapaces. Ayuntamiento de Cadrete.

El programa incluirá también numerosas actividades de animación y espectáculos para todos los públicos.

Uno de los principales atractivos será el campamento medieval, donde se desarrollarán propuestas participativas como exhibiciones de esgrima y tiro con arco.

A ello se sumará una muestra de aves rapaces con demostraciones de cetrería, y dos visitas guiadas gratuitas al Castillo de Cadrete el sábado a las 17.00, y el domingo a las 10.00 para las que se necesitarán inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.

Cartel de la Feria Medieval de Cadrete 2026. Ayuntamiento de Cadrete.

La ambientación será constante a lo largo del día gracias a los pasacalles musicales, malabaristas y personajes itinerantes que recorrerán las calles del mercado.

Tampoco faltarán las luchas de guerreros, actuaciones de danza del vientre y distintos espectáculos de calle, entre ellos el popular desfile del “oso peligroso”, una de las citas más esperadas por el público asistente.

Cada jornada concluirá con un espectáculo de fuego que pondrá el broche final a la programación diaria.

Con esta renovada edición, Cadrete volverá a convertirse durante un fin de semana en un auténtico escenario medieval, consolidando una cita que cada año gana atractivo y afluencia gracias a su combinación de artesanía, espectáculos y ambiente histórico.