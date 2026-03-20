Ya es oficial: si pagas más de 1.000 euros en efectivo Hacienda te puede multar, según la ley

Cada vez es más habitual realizar pagos con tarjeta. Nos puede resultar más sencillo y práctico; y además, los organismos gubernamentales lo promueven por ser una opción más fácil de controlar y rastrear.

No obstante, hay quien prefiere seguir utilizando dinero en efectivo y siempre lleva en la cartera monedas y billetes.

Lo normal es pagar con dinero efectivo compras habituales, el supermercado, un café con un amigo, o incluso si te vas de rebajas. Compras que no superen los 1.000 euros no suponen ningún problema, pero si gastas más de esa cantidad Hacienda te puede multar.

Pagos en efectivo

El uso del dinero en efectivo en España es legal, pero está cada vez más regulado con el objetivo de reforzar el control fiscal y combatir el fraude.

La normativa vigente pone el foco no solo en limitar determinadas operaciones, sino también en garantizar que cualquier transacción pueda ser debidamente justificada ante la Administración.

Uno de los principales cambios llegó con la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, que redujo el límite máximo permitido para pagos en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros.

Es decir, no se puede pagar en efectivo cantidades superiores a los 1.000 euros cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional. Esta medida afecta a la mayoría de operaciones económicas habituales, desde servicios profesionales hasta compras en comercios.

Por tanto, cualquier transacción que supere ese umbral debe realizarse a través de medios de pago electrónicos, como transferencias bancarias o tarjetas.

De esta forma, Hacienda puede verificar fácilmente el origen y destino del dinero, reduciendo las posibilidades de economía sumergida.

Multa de Hacienda

Incumplir la normativa sobre pagos en efectivo puede salir caro. Hacienda puede imponer una sanción del 25% del importe abonado en metálico, una multa que puede recaer tanto sobre quien paga como sobre quien recibe el dinero, o incluso sobre ambos.

Por ejemplo, si haces un pago de 5.000 euros en billetes, la multa de hacienda sería de 1.250 euros.

Por otro lado, la ley incluye un mecanismo para incentivar la denuncia de este tipo de prácticas.

La parte que informe a la Agencia Tributaria de un pago en efectivo que incumpla la normativa, dentro de los tres meses siguientes y aportando los datos de la otra parte implicada, puede quedar exonerada de la sanción.

Por último, este tipo de infracciones no son inmediatas: prescriben a los cinco años, periodo durante el cual la Administración puede iniciar actuaciones y exigir responsabilidades.