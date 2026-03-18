El impacto del turismo en Aragón: más de 4.100 millones de impacto, 67.500 empleos y récord de visitantes extranjeros

El turismo es cada vez más importante en la economía española. Con 4.100 millones de euros de impacto económico y 67.500 empleos, ya es el cuarto sector que más aporta al PIB de la Comunidad, y quiere seguir creciendo todavía más, sobre todo logrando atraer a más turistas internacionales.

Así se desprende de un amplio estudio que ha elaborado el Gobierno aragonés a partir de más de 360 millones de datos recibidos con encuestas, estadísticas, movilidad, tráficos y gastos, con la ayuda de los sistemas de inteligencia artificial aplicados al turismo.

La principal conclusión es la mejora de la situación de Aragón en cuanto a visitantes. Según estos datos, la Comunidad recibió en 2025 más de 7,3 millones de turistas, cuando los datos iniciales del INE apenas contabilizaban la mitad.

De ellos, 6 millones de visitantes procedían del mercado nacional, que sientan la base del modelo turístico de la Comunidad. Procedentes principalmente de Cataluña, Valencia y Madrid, además de los propios aragoneses, se gastan una media de 91 euros al día, lo que hace un total de 627 millones de euros.

Pero la verdadera oportunidad se encuentra en el turismo internacional, que se queda más días y deja más dinero en las arcas de establecimientos y comercios. En 2025 llegaron 1,3 millones de extranjeros, que gastan 161 euros al día y se quedan durante una semana, el doble que el nacional. Además, ayuda a desestacionalizar el turismo.

“Aragón ya es destino final, no zona de paso. Rompemos ese mito. Ya vienen para quedarse. Vienen principalmente por el Pirineo, naturaleza y patrimonio. El turista internacional viene únicamente a Aragón durante su viaje a España. Si el mercado nacional es la base, el internacional es la rentabilidad”, ha apuntado el director general de Turismo, Jorge Moncada.

Desde el Gobierno aragonés no se marcan objetivos concretos para atraer más turistas internacionales, y ponen la mirada desde Colombia, México o Argentina hasta Miami, Shanghai o Seúl.

También China es un mercado anotado en rojo por los responsables de la oferta turística de Aragón, deseando recuperar las cifras prepandemia, aunque con otro tipo de visitante.

“El turismo chino tuvo un gran boom antes de la pandemia, pero tampoco se dejaba dinero. Venían aquí, pasaban de Madrid y Barcelona y paraban a ver la plaza del Pilar e incluso comían en restaurantes chinos. Buscamos otro tipo de turismo chino, más cultural y patrimonial. El que venía era de lujo y casino, que tampoco podíamos ofrecer. Iba de paso. Ahora los que vienen lo hacen para quedarse. Buscamos ese tipo de clientes”, desgrana Moncada.

Para potenciar ese turismo internacional, el Aeropuerto de Zaragoza emerge como una figura clave. El pasado año, el tráfico aéreo rozó los 760.000 pasajeros, un 18,7% más, con 17.727 vuelos y 15 conexiones regulares. Ahora, esperan conocer antes del verano los planes del Gobierno de España.

"La previsión es que en 2 o 3 meses habrá una reestructuración de sociedades y se presentará un plan ambicioso para el Aeropuerto de Zaragoza. Estamos interesados también en mejorar el de Huesca. Estamos en ello y está habiendo reuniones con aerolíneas", ha añadido el consejero de Turismo en funciones, Manuel Blasco.