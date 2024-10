Aragón se rebela contra la Ley de Vivienda y no intervendrá los precios del alquiler de zonas tensionadas

Aragón, junto al resto de comunidades del PP, mantiene su malestar contra la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España y las amenazas de la ministra, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos si no se aplica. Estas regiones han suscrito un documento antes de la Conferencia Sectorial donde dejan claro su “rotundo rechazo” a los intentos de “imponer sus fracasadas e inoperantes” políticas.

En el foco de las comunidades están los artículos que recogen la declaración de zonas tensionadas para los municipios más afectados por la falta de vivienda y la intervención de los precios del alquiler. Un apartado que el consejero aragonés del ramo, Octavio López, ya ha anunciado que no aplicará y que aconsejará a todas las localidades que no lo soliciten, ya que considera que no es la solución adecuada.

De hecho, según ha explicado, únicamente un ayuntamiento aragonés ha solicitado acogerse a esta declaración de zona tensionada, pero la retiró al conocer los programas del Gobierno autonómico para construir vivienda de alquiler para trabajadores. “Hace falta aportar suelo, ayudar a la demanda y la oferta, y poner todos los instrumentos necesarios para construir vivienda publica”, ha sostenido López, que ha acudido a Madrid a participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda.

No en vano, considera que aplicar zonas tensionadas para solucionar el problema del precio de los alquileres es “dar analgésicos” a un “problema endogámico y muy grave”. “Es un cáncer muy grave que los jóvenes no puedan emanciparse. Apostamos por vivienda publica a través de colaboración público-privada y gestión en municipios donde la gente va a trabajar y no tiene residencia”, ha reseñado.

En este sentido, el consejero aragonés reconoce que otros apartados son más útiles, como el artículo 15, que facilita la conversión de suelos dedicados inicialmente a equipamientos públicos, y que no se han llegado a utilizar, en terreno para construir vivienda. “Hay que aplicar todos los instrumentos necesarios, sin criterios ideológicos, sino de operatividad y eficiencia para dotar de suficiente numero de vivienda publica”, ha añadido.

Con ello, López mantiene que las declaraciones y amenazas de la ministra Rodríguez fueron “desafortunadas”, pero no duda de que “tiene un gran talante” y sabrá reconducir la polémica a través del diálogo y los acuerdos. “Vamos a llegar a acuerdos razonables por el interés general de los ciudadanos, que necesitan viviendas y hechos, y no palabras”, ha afirmado.