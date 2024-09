Azcón, a la ministra de Vivienda: “Nos amenaza con no transferir los fondos… pero ¿qué fondos?”

El Partido Popular de Aragón ha celebrado el Día del Afiliado este sábado 28 de septiembre en el Parque de Atracciones de Zaragoza con la asistencia de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha comenzado su intervención con una alusión clara a Vox, sus antiguos socios de Gobierno: “En el Partido Popular hacemos que Aragón sea una tierra mejor. Ahora que somos un Gobierno en solitario somos un Gobierno mejor para todos los aragoneses”, ha manifestado.

También ha querido sacar pecho de su gestión: “Podemos hablar de agua, de educación, de sanidad, de la subida del 10% en nuestro presupuesto y de la subida del 12% en servicios sociales, del Plan Pirineos… La lista es larguísima”.

Tampoco han faltado menciones al plan Aragón Más Vivienda y a la atracción de inversiones millonarias a la Comunidad.

Respecto al problema de la vivienda, se ha mostrado especialmente crítico con las últimas declaraciones de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez: “La ministra nos ha amenazado a las comunidades autónomas. Amenaza a los que hemos ganado las elecciones, cuando ella está en un gobierno que acepta chantajes y amenazas de una manera impresentable”, ha dicho. “Nos amenaza con no transferir los fondos… pero ¿qué fondos?”, se preguntaba irónico Azcón, respondiendo seguidamente: “Sabe que el PSOE en 8 años en esta comunidad ha construido 88 viviendas… No es un tema de dinero, sino de gestión”.

En su discurso no se ha olvidado de la aragonesa Pilar Alegría: “A los turolenses no se les insulta. Mucho menos les puede insultar una ministra aragonesa, que hasta que no pida perdón por comparar la financiación privilegiada a Cataluña con los incentivos en Teruel, cada vez que venga se lo vamos a recordar. Que pida perdón la ministra de la mala educación”, ha manifestado.

Las inversiones eran el segundo asunto del que se enorgullecía Azcón. Sobre el tema, ha comentado: “Somos expertos en generar prosperidad y bienestar y en la creación de empleo. Este año hemos conseguido poner en funcionamiento 25.000 millones de inversión en industria, tecnología… y les anuncio que llegarán 10.000 millones de euros más si el Gobierno de España no lo impide”.

Haciendo recuento se felicitaba Azcón por el logro: “Atraemos más inversión, en total 35 millones para Aragón”, y dirigiéndose a los alcaldes y concejales presentes añadía: “Comparadlo con vuestro presupuesto, ¿qué son 35.000 millones de euros? Toda España en 2023 fue capaz de atraer inversiones extranjeras de 28.000 millones, y en Aragón vamos a por los 35”.

En el acto también han intervenido los otros líderes del Partido Popular. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha puesto la ciudad como ejemplo de lo que quieren hacer en el resto de España: “Los cambios en los ayuntamientos y gobiernos donde gobernamos son la punta de lanza que ven los ciudadanos, ese cambio tiene que llegar a toda España. Somos un ejemplo para que el cambio llegue a todo el país. Sentimos esa responsabilidad, y no vamos a defraudarte”, decía directamente al presidente Feijóo, añadiendo: “Tu ejemplo es lo que nos impulsa. Te llevaremos a ser el próximo presidente, y así dejar a Sánchez en el olvido, como una pesadilla, que se quede atrás”.

Natalia Chueca en su intervención en el día del afiliado del PP de Aragón. Álvaro Sánchez

Ramón Celma, líder del PP de Zaragoza, resaltaba ante Feijóo que aquí tiene un equipo ilusionado y decidido a llevarle a Moncloa, y ponía en valor el trabajo que los populares están haciendo en la Comunidad desde las instituciones: “Si nos votan es para tomar medidas concretas. En Pina de Ebro ya se ha llegado a un acuerdo entre los regantes y Amazon. Se han puesto varios colegios como en Iglesuela y en Nieves… Para eso estamos aquí hoy, para que se visualice nuestro trabajo”, decía.

Ramón Celma en su intervención en el día del afiliado del PP de Aragón. Álvaro Sánchez

Los presidentes provinciales de Huesca y de Teruel también han hablado a los afiliados reunidos en el Parque de Atracciones. El primero ha exigido la reapertura inmediata del túnel del Somport: “Es urgente, Sánchez se tiene que poner a trabajar. Si el túnel hubiera estado en Cataluña, Sanchez ya habría ido a París y pasado por Waterloo si fuera necesario”, ha expuesto Gerardo Oliván.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha comentado: “Teruel está de actualidad, ¿porque se va a hacer la A-68? No;¿Por el avance del Cantabrico-Mediterráneo? No; ¿Por las balsas del Matarraña? Tampoco… Estamos de actualidad porque Pilar Alegría nos insulta. Las ayudas al funcionamiento no son ningún privilegio ni ningún chantaje, son una necesidad. Teruel funciona gracias al Gobierno de Aragón y a pesar del Gobierno de España”, ha aseverado.