Feijóo carga contra las "purgas" de Sánchez y propone un permiso de 26 semanas para las familias monoparentales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este sábado ampliar hasta las 26 semanas el permiso de maternidad para las familias monoparentales en un duro discurso en el que también ha cargado contra la "purga interna" que podría hacer Pedro Sánchez de cara al próximo Comité Federal del PSOE.

El líder popular ha acompañado al PP-Aragón en su Día del Afiliado, un acto en el que también han intervenido, entre otros, el presidente y máximo representante del partido en la Comunidad, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Durante su discurso ha definido el Ejecutivo de Sánchez como "un gobierno sin presupuesto, sin leyes, rodeado de corrupcion, y rehén de sus socios". "Pero eso no es España, es el sanchismo", sentenciaba.

Saliendo al paso de las críticas por abrirse a negociar la reducción de la jornada laboral, Feijóo ha querido ir más allá y ha anunciado dos medidas especiales que va a proponer el Partido Popular: la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a 26 semanas para las familias monoparentales y la emisión de un carné similar al que tienen las familias numerosas.

Comentando las necesidades de las familias en España, Feijóo ha dicho: "No voy a abandonar los debates de nuestro tiempo, porque España necesita futuro, necesita niños y niñas, jóvenes, padres y madres que puedan cuidar a sus hijos, abuelos y abuelas que aporten cariño, y no que sean sustitutos de servicios publicos".

"Me enorgullezco de haber implementado en Galicia las escuelas infantiles gratuitas, y en esto se está avanzando en 14 comunidades. Aragón una de ellas, gracias a Jorge Azcón. Cuando sea presidente, el 50% de las escuelas infantiles gratuitas lo pagaré yo", ha dicho.

El dirigente popular ha recalcado, también, que en su formación "caben todas la familias". Por ejemplo, aquellas en las que en una separacion se acuerde la custodia compartida, ambos mantendrán la condición de familia numerosa.

"El permiso de paternidad y maternidad en las familias monoparentales proponemos ampliarlo a 26 semanas. Además, tendrán un título especifico como las familias numerosas. Hacemos politica útil que busca soluciones a los problemas", ha anunciado.

Respecto a la situación política, ha remarcado que "España merece un gobierno que no ataque a los jueces, ni a los periodistas, que se dedique a defender a los ciudadanos y no a hacer purgas internas". "El próximo comité federal del PSOE- Aragón será una purga del Partido Socialista", ha agregado en clara alusión a la división existente en el PSOE aragonés tras las duras declaraciones de su secretario general, Javier Lambán, contra el cupo catalán.

El líder popular ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez: "España tiene un gobierno insostenible que nos dirige a la decadencia. A mí no me vais a oír decir que le voy a quitar el dinero a Aragón para que un socio me mentenga en el Gobierno. España merece un gobierno libre de abusos de poder y sospechas de corrupcion. Sánchez debe dimitir", ha sentenciado.

Por todo esto, se ha mostrado a favor una repetición de elecciones al considerar que muchos de los que no votaron al PP se han dado cuenta de lo que ha supuesto y que después de un año, les darían a ellos su confianza.

También ha defendido que el PP es el único partido de Estado hay en España: "El único partido que representa la alternativa es el PP. Tenemos un compromiso contra Sánchez. Y nosotros no aceptamos que en España haya ciudadanos de primera y de segunda. En España todos somos iguales, se nazca donde nazca, y se tenga el dinero que sea", ha aseverado.