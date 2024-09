Azcón se reunirá con todos los grupos para marcar las prioridades de Aragón en su reunión con Sánchez

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se reunirá con todos los portavoces de las Cortes a partir de este próximo lunes para marcar las prioridades de la Comunidad de cara a su inminente reunión con Pedro Sánchez, prevista para el próximo 11 de octubre, en Moncloa.

El dirigente espera “respuestas” por parte del presidente del Gobierno y que el encuentro, el primero desde que está al frente del Pignatelli, no se quede únicamente en un foro para trasladar los problemas de Aragón.

Azcón buscará en la reunión con el líder socialista aclarar las “incertidumbres e indefiniciones” que actualmente impiden armar un proyecto de presupuestos para 2025. “Pese al crecimiento de España y de Aragón, las entregas a cuenta van a reducirse en 86 millones de euros. Nos genera dudas que ya hemos preguntando al Ministerio. Además, Aragón se quedaría fuera de los fondos que Sánchez quiere duplicar, y, antes de ayer, el Gobierno decidió retirar el techo de gasto porque sus socios independentistas le piden una reorganización del déficit”, ha recordado.

Ha sido su forma de contestar al portavoz de CHA, José Luis Soro, que ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo del PP para sacar adelante unos presupuestos tras la salida de Vox. “En un año se ha quedado solo y no le dan los números. Su único salvavidas, Vox, no va a apoyarlos. Todos sabemos que en 2025 no va a haber presupuestos y que prorrogarán los de este año. Va a estar tirando tres años de las mismas cuentas prórroga tras prórroga y perdiendo votaciones. Está en una situación insostenible y le queda mucha legislatura”, ha remarcado.

A Soro, todo esto le huele a elecciones anticipadas. “No lo va a reconocer, aún tiene que diseñar el relato antivox, pero se va a estrellar contra el muro de la realidad. Su Gobierno tiene fecha de caducidad y expira antes de mayo de 2027”, ha espetado.

Azcón, por contra, ha asegurado que no tiene intención de adelantar las elecciones. “Pero estoy deseando que salga alguna encuesta, señor Soro. Cuando me habla de elecciones como una amenaza, la amenaza no es para mi, sino para usted. Cuando se venden sistemáticamente al PSOE, la gente prefiere el original a la copia”, ha contestado.

La situación de Teruel

Uno de los temas que Azcón pondrá sobre la mesa en su reunión con Sánchez será la situación de Teruel. Concretamente, planteará la necesidad de incrementar el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). “Tienen que aumentarlo el Gobierno de España y el de Aragón. Voy a pedir un compromiso de verdad. La DGA está dispuesta a asumir un incremento del Fite año a año, y voy a pedirle que no vuelvan a comparar la financiación de Teruel con lo que está sucediendo en Cataluña. Que lo haga una portavoz es un insulto, pero que lo haga una aragonesa no tiene nombre”, ha aseverado.

Esta ha sido su forma de responder al portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte. Para este último, la situación de la provincia viene de “un problema estructural de Aragón”. “La despoblación genera unas necesidades diferentes a otras zonas del Estado. De momento cuenta con una ponderación clarísimamente insuficiente. Hace que la provincia sea una suerte de isla interior, lo que ha lastrado su desarrollo durante décadas”, ha explicado, instando también a subsanar los déficits históricos.

En este punto ha encontrado el apoyo del presidente aragonés, que apuesta por una nueva financiación autonómica que incremente las asignaciones a las áreas despobladas. “El debate tiene que hacerse de manera multilateral. Estas van a ser algunas de las cuestiones que voy a hacer llegar al presidente el próximo viernes”, ha prometido.

Según sus cálculos, si la variable orográfica se ponderase con un 0,6 como en la actualidad tiene la insularidad, la Comunidad recibiría 320 millones más en la transferencia del fondo de garantía. Lo mismo ocurriría si se atendiese a los núcleos más diseminados (4,3 millones más), las entidades singulares menores (47,7) o se incluyese una variable correctora de los costes fijos o de economías de escala que beneficiase a las comunidades con menos de dos millones de habitantes (93,6 millones).