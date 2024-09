Aragón promete presentar un nuevo plan de renovables antes de que acabe el año en un pleno sin Azcón

Aragón presentará un nuevo plan para regular las energías renovables antes de que acabe el año. Es el anuncio que ha hecho este jueves la vicepresidenta Mar Vaquero en un pleno de las Cortes marcado por la ausencia del presidente, Jorge Azcón.

El documento estará en exposición pública antes de que concluya diciembre. Pero el anuncio no ha calmado a la oposición, que acusa al PP de ir tarde. La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha criticado que Azcón "no se atreva" a comparecer en el pleno. "No admite que le contestemos, prefiere ir de bolo en bolo. Eso sí es un síntoma de debilidad democrática. No vamos a consentir que haga de menos este parlamento", ha dicho.

Pero, a renglón seguido, desde el PP le han recordado que ya en legislaturas pasadas, el expresidente Javier Lambán delegó varias comparecencias en sus consejeros. Ocurrió en 2017, 2018 y 2019, según ha recordado Vaquero a la bancada socialista.

El PSOE ha criticado que los populares utilizasen las renovables para "fustigar hasta límites insospechados" al anterior gobierno con una campaña "insidiosa" en las semanas previas a las elecciones que solo buscaba "desgastar y generar dudas".

Desde el Ejecutivo, sin embargo, han recalcado que este es un tema "estratégico y fundamental".

En este sentido, la vicepresidenta de Aragón ha cargado contra el cuatripartito de Lambán por apostar por "un modelo de desarrollo masivo sin planificación, ordenación ni transparencia". "La energía tiene que ser una palanca de cohesión, pero ustedes se dedicaron a dividir al territorio y obviaron las afecciones", ha remarcado.

Vaquero ha tendido la mano a la oposición para "dar certeza al sector" y "fortalecer un recurso" que va a hacer de Aragón una comunidad líder. Pero una cosa son las intenciones y otra, la realidad. Desde el PSOE han propuesto "aprovechar" parte del decreto ley recientemente anulado por el Tribunal Constitucional. Para el PP, sin embargo, ese planteamiento está "superado". "No se puede vivir de la nostalgia", ha contestado Vaquero.

El Ejecutivo aragonés sacará adelante, además, otro decreto ley de medidas urgentes que incorporará todas las conclusiones de la comisión sobre las renovables. El objetivo es que el nuevo marco normativo "potencie las comunidades energéticas y el almacenamiento de energía y simplifique" la tramitación. "Este Gobierno no actúa por inercia. Actúa con planificación y culmina", ha aseverado la vicepresidenta.

Y no solo eso. También ha sacado pecho del trabajo realizado para desatascar las licencias. De los 11.400 megavatios en tramitación, 7.200 ya tienen autorización administrativa previa y permiso de construcción. "Solamente en este año se han tramitado 3.000 megavatios con un gran esfuerzo administrativo", ha subrayado.

Los grupos de la oposición, no obstante, creen necesario hacer mucho más. Vox, hasta hace unos meses socios del PP, ha asegurado que la preocupación es "máxima". "Pertenecen a un partido que no es de fiar y en el que no se puede confiar. A última hora rebajaron al 50% el impuesto de las fotovoltaicas. Las renovables por si solas no están aportando los beneficios para el territorio que prometieron. No cuenten con nosotros para irnos al precipicio", ha afirmado el diputado Alejandro Nolasco.

A José Luis Soro, de CHA, le ha dejado "helado" que Vaquero haya anunciado un nuevo decreto ley de medidas urgentes. "Volveremos a lo mismo, no planteen un decreto ley. Hagan una ley. Sean valientes y audaces, no pasa nada por discutir con el Estado", ha planteado.

Por su parte, Andoni Corrales, de Podemos, ha criticado que se esté haciendo "poco o nada" en materia de renovables y que el nuevo impuesto haya sido "un fracaso". En esta misma línea, Álvaro Sanz, de IU, ha lamentado que Aragón lleve "ocho años con este caballo de batalla" y Alberto Izquierdo, del PAR, ha afeado que "parece que sea más importante la confrontación que la energía".

Para Carmen Herrarte (PP) si se ha llegado tarde ha sido "por los ocho años de inacción" del PSOE, que ha dado lugar a un "desarrollo desordenado y a conflictos territoriales". "A partir de ahora toca hacer las cosas bien y con la participación de todas las formaciones políticas, buscar el consenso también en esta materia. Es posible ser el referente del sur de Europa en producción de energías y respetar el medioambiente con orden y sin barra libre", ha agregado.