El Real Zaragoza no puede con el Castellón y sigue perdiendo puntos en La Romareda LaLiga Hypermotion

No hay manera. Por tercera jornada consecutiva, el zaragocismo no ha logrado celebrar una victoria en su casa. El Real Zaragoza vuelve a salir de La Romareda con cero puntos y vuelve a encajar dos goles en su portería, algo preocupante. Los maños han caído este sábado ante el Castellón por 1-2 en un duelo que empezó mal desde el minuto uno. Poco después, Liso empataba el resultado, y con ocasiones para ambos, sería en los últimos minutos de partido cuando los de Schreuder, por medio de Suero, anotaban el tanto definitivo.

Tan solo una semana después de la derrota ante el Almería, La Romareda volvía a vestirse de gala para acoger una nueva jornada. Eso sí, con una victoria en Elda entre estos dos compromisos y que le permitió al Real Zaragoza acabar en ascenso directo la jornada 11 de LaLiga Hypermotion.

En este maratón de partidos, este sábado le tocaba a los aragoneses recibir al Castellón, recién ascendido a la categoría, pero uno de los equipos revelación y a tan solo tres puntos del Real Zaragoza, que buscaba volver a ganar ante su afición.

En cuanto a la alineación, iba a haber cambios, y los ha habido. Víctor Fernández sigue sin repetir y esta tarde incluía varias novedades con Luna, Liso y Toni Moya. Así pues, Poussin, Marcos Luna, Vital, Lluís López, Clemente, Keidi Bare, Toni Moya, Liso, Aketxe, Bazdar y Azón formaban el once titular.

Muchos todavía no habían entrado al campo cuando el Castellón se adelantaba en el marcador. Los visitantes demostraban pronto su pegada y en el primer córner del partido, a los 55 segundos, Alberto remataba perfectamente de volea sin dar opciones a Poussin. El Real Zaragoza tenía que remar a contracorriente por sexto partido consecutivo.

Sin embargo, como la semana pasada, los maños reaccionaban rápido y ponían las tablas. Esta vez por medio de Adrián Liso, que aprovechaba un mal despeje del Castellón para quedarse solo ante Gonzalo y definir con un remate cruzado. Minuto 7 y el electrónico de El Municipal ya lucía el 1-1.

Se pronosticaba un duelo abierto, de goles y espectáculo con dos equipos con hambre. La presión alta y cada ataque de ambos lo demostraba. No había tregua y el gol parecía que podía llegar en cualquier momento, más para los de Dick Schreuder, que se iban haciendo con la posesión.

Antes de llegar al minuto 20, Toni Moya abría el campo para Liso, que con un buen control protagonizaba una acción de peligro, aunque, sin ver el desmarque de Azón, definía fuera de los tres palos.

Parecía que el encuentro se pausaba, hasta que en el minuto 28 el Real Zaragoza tenía una clarisíma. Se iba Bazdar solo, pero se equivocaba al no asistir a Liso e intentando una vaselina ante Gonzalo, que no conseguía levantar lo suficiente. Inmediatamente, volvía al ataque el cuadro blanquillo a través del 33, pero este perdía el fuelle en el área y la tentativa no llegaba a ningún puerto.

El Real Zaragoza se acercaba más con transiciones y al filo del descanso, Bazdar internaba por la banda izquierda llegando hasta el fondo. Su disparo lo rechazaba el meta visitante y Azón no podía rematar desde el área pequeña, permitiendo a la zaga sacar el esférico. Sin duda, el gol estaba ahí, en una de esas que no se sabe cómo no han entrado.

Aún tendría otra el equipo de Víctor Fernández antes del paso por vestuarios. Liso se iba de Willems y se la dejaba al delantero serbio para remate en la otra banda, pero su lanzamiento no era bueno y se marchaba fuera. Así pues, con las tablas llegaba el descanso.

Mazazo en la segunda parte

Los primeros minutos de la segunda parte comenzaban con más tranquilidad que los de la primera mitad, aunque ni Real Zaragoza ni Castellón se conformaban con el empate y se notaba en la iniciativa.

El conjunto visitante era el primero en sembrar el peligro en el 57’ de juego, con un centro que se paseaba por el área y tenía que sacar Clemente casi en la línea de gol.

El Real Zaragoza mantenía la presión alta tratando de provocar el error rival. En uno probaba con un disparo lejano Keidi Bare, sin éxito.

Quería apretar el conjunto de Schreuder con unos cambios que le sentaban bien. Primero un disparo fuera del área podía llevar peligro, pero lo atajaba Poussin sin demasiados problemas. En otra ofensiva, era Luna el que mandaba a córner un balón a la olla.

Después de algún que otro intento, llegaba el jarro de agua fría en La Romareda. Cala centraba desde la derecha y Suero empujaba a la red, a la segunda, ya que Poussin salvaba el primer remate. En el 77' al Real Zaragoza le tocaba seguir remando…

Sin atisbo de que el gol pudiera llegar, el partido moría en el minuto 93 con la derrota del Real Zaragoza. La tercera consecutiva ante su afición, quedándose lejos de ese fortín que se esperaba.

Real Zaragoza 1 – 2 Castellón

Real Zaragoza: Poussin; Marcos Luna, Vital, Lluís López, Enrique Clemente (Calero, m.79); Keidi Bare, Toni Moya, Liso (Adu Ares, m.79), Aketxe (Francho Serrano, m.61); Bazdar (Pau Sans, m.66) y Azón (Marí, m.66).

CD Castellón: Gonzalo; Óscar Gil (De Miguel, m.45), Alberto, Willems (Salva Ruiz, m.45); Chirino, Van Ben Belt, Calavera, Douglas (Suero, m.61); Cala, Mamah, Raul Sánchez.

Árbitros: Orellana Cid. Amonestó a Óscar Gil, Alberto, Willems y Suero del Castellón. Iván Azón, Enrique Clemente y Lluís López del Real Zaragoza.

Goles: 0-1, Alberto (min.1), 1-1, Liso (min.8), 1-2, Suero (min.77).

Incidencias: Partido de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion celebrado en La Romareda con 20.017 espectadores.