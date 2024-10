"Es desesperante ver a tus familiares enfermos y no poder hacer nada porque está todo colapsado"

Entre carteles de diferentes barrios de Zaragoza que se manifestaban este sábado por la defensa de la Sanidad Pública, se encontraba el Movimiento de Acción Rural Cuencas Mineras de Teruel. Clara Pellejer, de Montalbán, un pequeño pueblo de Teruel, no ha dudado en acercarse con el Movimiento para pedir por sus derechos.

"Llevamos muchísimo tiempo sintiéndonos abandonados", señala esta joven turolense. Según explica esta afectada, el ambulatorio que tienen en el pueblo no da para atender las necesidades médicas de la población: "Nos están recortando constantemente horas de médicos, de enfermeras, y nos falta personal", recalca.

A lo que no duda en destacar y poner en valor el trabajo que realiza el equipo sanitario con el que cuentan: "Están haciendo una labor impresionante porque no se llega a todo", subraya Pellejer.

Ella misma ha sufrido las listas de espera que se están viendo en la Sanidad Pública y, sobre todo, en los medios rurales: "He estado esperando once meses a que me hicieran una gastroscopia", señala. "Es desesperante ver a tus familiares enfermos y no poder hacer nada porque todo está colapsado", lamenta esta joven.

En invierno, peor

"La población de toda esta zona es muy envejecida y esto hace que los requerimientos médicos sean también mucho mayores y que seamos poquita gente no nos resta derechos", reclama esta joven. De esta manera, proclama que un mayor apoyo sanitario y mayor infraestructuras.

Los vecinos de Montalbán solo cuentan con un ambulatorio y en caso de necesitar un trato específico son derivados al centro sanitario de Utrillas, pero la solución no recala ahí: "El centro cuenta con muy poca infraestructura y a la mínima ya te mandan a Teruel y eso conlleva pasar puertos de montaña y en invierno se complica", explica Pellejer.

Además, de tiempo atrás a este no ven ninguna mejoría en el medio rural para evitar que esto vaya a más. "Nos están derivando prometiéndonos que en la sanidad privada nos atenderán antes y han terminado hasta colapsándola", destaca.

Más de 2.000 personas han salido a la calle por una Sanidad Pública de calidad. Se venía advirtiendo y este sábado las proclamas 'Aragón por la Sanidad Pública', 'A la privada, cero euros' se han oído en una manifestación que ha congregado a vecinos de los barrios de Zaragoza como de diferentes puntos de la comunidad.