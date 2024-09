Bazdar se viste de héroe para darle un triunfo de mérito a un Real Zaragoza que va muy en serio

Si La Romareda tenía que ser un fortín, va camino de serlo. El Real Zaragoza ha tirado de corazón, fe y calidad para vencer al que era colíder de Segunda División, el Levante, por 2-1. Soberón adelantaba a los aragoneses desde el punto de penalti en la primera mitad, pero antes del descanso llegaba el empate con un gol milimétrico. En el 85’ Bazdar se vestía de héroe y anotaba un señor gol que dejaba los tres puntos en casa. El Real Zaragoza duerme líder, el zaragocismo vuelve a "moverse", y sueña.

Las lluvias amenazaban un duelo de dos grandes aspirantes. El Real Zaragoza recibía este sábado al Levante en El Municipal en la segunda jornada en casa del curso, la sexta del campeonato. Los de Julián Calero, que se veía las caras con su hijo, se presentaban como colíderes e invictos en LaLiga Hypermotion. Mientras, los aragoneses buscaban volver a la victoria y hacerse fuertes en La Romareda.

Para conseguir cambiar la historia reciente y vencer al cuadro granota más de doce años después en Liga, Víctor Fernández optaba por un once inicial con algún cambio. Poussin se mantenía en la portería, en la defensa todo igual con Lluís López y Bernardo Vital como pareja de centrales y Tasende y Calero en los laterales. En el centro del campo Toni Moya y Francho Serrano, con Adu Ares, Adrián Liso, y Marí y Soberón en el ataque.

Con la lluvia dando tregua sobre el césped de una Romareda, que a pesar de las precipitaciones no ha fallado a su cita, daba inicio el trepidante duelo. Y así de intenso como se esperaba, empezaba.

El Real Zaragoza salía con más energía e ideas y se adueñaría del balón. En el primer minuto, y primera jugada ya se acercaban los maños forzando un córner. Probaría Toni Moya con un disparo a las nubes y después Alberto Marí llegaba al área sin culminar. También lo intentaría Francho antes de que, tras un poste, Poussin hiciera una de las paradas de la jornada a Carlos Álvarez, demostrando que es un nuevo portero.

En el minuto 11 el francés salvaba al Real Zaragoza y en el 13’ el colegiado señalaba la pena máxima para los locales por una acción sobre Francho Serrano. Y Soberón no fallaba desde la línea de once metros, sumando su quinta diana del curso. Ajustada a su izquierda, Andrés Fernández la adivinaba, pero no lograba detenerla.

Poco más tarde Liso probaba con un remate a las manos desde fuera del área en un saque de esquina que había provocado él mismo.

El partido estaba bonito y el ritmo no cesaba. El Levante comenzaba a asomarse por la portería de Poussin, aunque sin peligro excesivo. Brugué y Kochorashvili mandaban los remates fuera. La zaga zaragocista estaba bien colocada con un descomunal Bernardo Vital, que desde el área pequeña sacaba otra internada en el 38’.

Seguía intentándolo el cuadro visitante y en la siguiente acción llegaría el tanto. Un gol que tenía que validar el VAR. Originado por un saque de esquina, Morales disparaba y Poussin sacaba el esférico, aunque este había sobrepasado la línea de gol. Minuto 40 y 1-1.

En los últimos instantes, el Real Zaragoza prácticamente pedía que llegara el descanso, por el inicio de la lluvia, y por la sensación de que el Levante estaba más cerca de ampliar su premio.

Paso a paso



Fe y calidad

Todavía quedaban 45 minutos por delante y mucho por suceder. Tras el paso por los vestuarios, Tasende se quedaba en el Banquillo y Clemente ingresaba en el terreno de juego en el lateral izquierdo.

Empezaba bien el Real Zaragoza, con sensaciones e ideas similares a las del primer tiempo. Liso y Adu Ares se acercaban a la meta granota, Marí cabeceaba por encima de la meta e Iván Calero, de las más claras, estrellaba un disparo en el larguero.

El duelo perdía pulsaciones, el Levante, incluso, perdía algo de tiempo. Para cambiar la tónica, Víctor Fernández metía pólvora. Bazdar y Aketxe, y más adelante Iván Azón. Los cambios resultarían cruciales.

Los de Julián Calero tuvieron menos peligro, aunque un balón que se paseaba en el área de Poussin pudo haber hecho mucho daño. No obstante, esta vez era el Real Zaragoza el que tendría la última palabra.

En el minuto 85, Samed Bazdar demostraba el porqué de las expectativas con él. Él solo se armó una jugada y un disparo perfecto para anotar el tanto de la victoria en La Romareda. Lo celebró a lo grande Samed, el equipo y toda la afición.

Aketxe pondría su primera falta como blanquillo, y el gol no estuvo tan lejos. El partido no tendría mucho más. El Real Zaragoza vencía a un duro rival, al que no ganaba desde hace más de una década. Suma lo tres puntos y se coloca provisionalmente como líder de la categoría.

Real Zaragoza 2 – 1 Levante

Real Zaragoza: Poussin; Calero, Lluís López, Vital, Tasende; Francho, Toni Moya, Adu Ares, Adrián Liso; Soberón y Alberto Marí.

Levante UD: Andrés Fernández; Andrés García, Dela, Elgezabal, Varela; Kochorashvili, Rey, Brugué, Martínez Andrés, Carlos Álvarez y Morales.

Árbitro: Sánchez López. Amonestó a Toni Moya del Real Zaragoza. Dela y Elgezabal del Levante.

Goles: 1-0, Soberón (m.15), 1-1, Morales (m.40), 2-1, Bazdar (m.85).

Incidencias: Partido de la jornada 6 de LaLiga Hypermotion celebrado en La Romareda.