Del caviar a una gran oportunidad: el análisis de Víctor Fernández sobre el Levante

"El Levante es ahora mismo caviar", apuntaba Víctor Fernández en la previa del duelo de este sábado. El técnico del Real Zaragoza ha elogiado a su rival, aunque se muestra positivo y espera conseguir los tres puntos en La Romareda para reafirmar las buenas sensaciones del día del Elche.

El Real Zaragoza recibe en casa al actual líder de la categoría, empatado con el Racing de Santander, el Levante, dirigido por Julián Calero. Este viernes Víctor Fernández ha analizado el duelo, alabando a su rival y mostrando su convicción acerca de conseguir la victoria.

Los blanquillos cayeron por primera vez este curso el pasado domingo contra el Burgos, pero el entrenador ve como una gran oportunidad para levantarse el complejo duelo del Levante.

"A mí me gusta mucho jugar en casa y ante un rival como el Levante. Sin lugar a dudas es el equipo más en forma del campeonato. No solo de ahora, es el único que no conoce la derrota ni en pretemporada ni en partido oficial, está haciendo muchas cosas bien", arrancaba Víctor Fernández.

"El Levante ahora es caviar, está bien estructurado, tienen las tareas muy claras. Ese orden y esas obligaciones tienen espacio a que salga el talento", analizaba.

En esta línea, valoraba el trabajo de Julián Calero, técnico del cuadro granota, que "ha encontrado el equilibrio entre el orden y la disciplina táctica y el talento de sus jugadores". También resaltaba algunos nombres propios como jugadores diferenciales de la categoría.

A pesar de la exigencia, defendía que lo prefiere, porque también ve bien a sus jugadores. "Venimos de perder, pero tenemos la oportunidad de levantarnos ante un gran rival que nos va a exigir lo máximo como equipo", expresaba seguro.

Así pues, el míster declaraba su respeto por el trabajo del Levante y del entrenador, pero también mandaba un mensaje de convicción de disponer "de armas suficientes para jugar un gran partido" y poder ganar. En definitiva, aunque decía estar "preocupado", considera que ellos también lo estarán por el Real Zaragoza.

Factor Romareda

Víctor Fernández tiene claro que hacer buenas actuaciones en casa es clave para el devenir de una temporada brillante. "A jugar en casa le doy una importancia máxima. Las temporadas de los equipos quedan marcadas por la trayectoria en casa".

En este aspecto espera que el "tiempo aguante" y no caiga una fuerte lluvia, no por el césped, sino por la asistencia de la afición: "Necesitamos a la afición más que nunca. Que nos ayuden, que haya gran ambiente. Si hace buena tarde, será una invitación. El partido es de lo mejor que se puede ver ahora".

Por último, el entrenador del Real Zaragoza también anunciaba que deberán adaptarse al nuevo césped del Municipal, que se modificará tras el partido.