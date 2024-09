Aketxe y Femenías vuelven a la convocatoria del Real Zaragoza: Víctor Fernández confirma una lista de 24

Víctor Fernández ha confirmado este viernes la mejor de las noticias para el Real Zaragoza. Ager Aketxe y Joan Femenías regresarán a la convocatoria del conjunto maño para el duelo de este sábado frente al Levante. Ambos llevan ausentes desde la segunda jornada de campeonato y en el caso del vasco, su regreso se presenta fundamental para el equipo.

Una convocatoria amplia y de 24 jugadores. Es lo que ha anunciado Víctor Fernández en rueda de prensa antes del duelo de la jornada 6 ante el Levante. Así pues, ha afirmado que Aketxe y Femenías, que han regresado con el grupo esta semana, entrarán en la lista. También estará Bazdar, que se ausentó en una sesión, y según el entrenador, "todos los que van a estar convocados estarán aptos para jugar".

En este sentido, el técnico del Real Zaragoza manifiesta que tiene que "valorar varios temas por criterios físicos y tácticos" y apunta que será prudente con los titulares o recambios.

Sin duda, el punto más positivo de la semana ha sido que no se han producido nuevas ausencias y se han recuperado efectivos. Por ello, el zaragozano confiesa que sus jugadores están "animados" y "centrados en el partido".

Para más satisfacción, señala que se va "súper feliz" a su casa después de cada entrenamiento por el trabajo del equipo y la derrota del domingo no ha cambiado nada. "No he visto la necesidad de reparar una perdida. Estamos entrenando muy bien, hay buena dinámica de trabajo", declara.

Frente al Levante, Iván Calero será uno de los protagonistas, pero a quien la afición recibirá con cariño será a Poussin, después de su doble parada en Burgos. Víctor Fernández, que lo defendió durante el verano, se quita méritos.

"Cuando a mí me preguntáis, dije que era un tipo que me estaba sorprendiendo, tiene mucho respaldo del grupo, eso puede venir de que sea un buen tipo, que lo es, o porque es un profesional que les ayuda a ganar, que también es el caso", comenzaba. "Ahora él se defiende como mejor puede hacerlo un futbolista, en el campo", sentenciaba el maño.

Otro nombre de los que ha aparecido es el de Kosa, que disputó sus primeros minutos el domingo en El Plantío. Sobre el central, que llegó con condición de titular, como todos los fichajes, según afirmaba el propio Víctor, expone que "el trascurso de la competición irá colocando a cada uno en su lugar".

Bandas

También el entrenador del Real Zaragoza ha repasado la situación de las bandas en el equipo blanquillo. "Estamos cojos en cuanto a especialistas", explicaba, y asumía que solo tenía a Adu Ares (adaptándose a la categoría) y a Adrián Liso. No obstante, entiende que hay otros que se pueden adaptar, como Bermejo o Aketxe, a quien confiesa, han "echado de menos".

"Tenemos gente que puede jugar ahí, no tengo problemas. Elegiré a uno, el más adecuado para el partido", reseñaba. Igualmente, pide calma y paciencia y con todos, y considera que cuando cinco o seis jugadores participen y encuentren su mejor versión, se podrá "visualizar el potencial del Real Zaragoza".

"Necesitamos que todos los jugadores que están llamados a ser importantes coincidan en ese punto físico para ver hasta donde podemos llegar. Cuando los tengamos vamos a dar una respuesta más poderosa como equipo", defendía Fernández.