Real Zaragoza - Levante UD: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion

Siguen avanzando las obras en La Romareda con las excavaciones del Gol Sur, pero el Real Zaragoza vuelve a jugar en su feudo este fin de semana. Ante su afición y con la vista puesta en que El Municipal sea un fortín esta temporada, los aragoneses se miden al líder actual de la Segunda División en la jornada 6 de LaLiga Hypermotion.

El Real Zaragoza disputa un nuevo compromiso este sábado 21 de septiembre a las 21.00 en La Romareda. El cuadro dirigido por Víctor Fernández recibe al Levante, primer clasificado de Segunda División en la primera jornada programada en sábado para los maños.

El duelo adquiere gran importancia, después de que el Real Zaragoza cayese frente al Burgos el pasado domingo en El Plantío con un gol en el último minuto de Álex Sancris. Hecho que provocó que los blanquillos perdieran el liderato y su imbatibilidad.

Aun así, el Real Zaragoza es cuarto con 10 puntos y la afición zaragocista mantiene su ilusión por este curso, de la mano de la figura de Víctor Fernández. Para conseguir cosas importantes, La Romareda debe convertirse en un fortín y este sábado apunta a ser un día grande en la ciudad.

En el pasado duelo en casa, también el del debut, los seguidores pudieron disfrutar de una gran fiesta, derrotando al Elche 3-0 en un partido cómodo, convincente y soñado.

Para la nueva cita se añade la complejidad del rival, el Levante, que ha empezado de manera sobresaliente. Los valencianos son líderes de Segunda División con 11 puntos y no saben lo que es perder esta temporada.

El cuadro de Julián Calero, padre del jugador del Real Zaragoza Iván Calero, llega de derrotar al Eldense por 3-1 en el Ciutat de Valencia. En el balance, ha ganado tres partidos y ha empatado dos.

Además, para el sábado, Víctor Fernández no podrá contar con varios efectivos por lesión. Cristian Álvarez y Keidi Bare no ha entrenado con el grupo esta semana, tampoco Jair y Bazdar, pero han vuelto Aketxe y Femenías, a falta de dos sesiones más de entrenamiento.

Dónde ver en TV

La afición zaragocista regresa dos semanas después a La Romareda en el encuentro de la jornada 6 de Segunda División. No obstante, para los que no puedan acudir al estadio, el compromiso entre el Real Zaragoza y el Levante se podrá ver en directo por televisión a través del canal LaLiga TV Hypermotion y en Movistar Plus+.

Este canal está disponible en las plataformas de Movistar Plus, DAZN o Amazon Prime Video.

Hay que recordar que LaLiga Hypermotion anunció que más de 20 operadores emitirán los partidos de la temporada, siendo la lista más extensa hasta la fecha. Entre esos también se encuentra la empresa aragonesa Embou.