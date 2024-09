Los números del Real Zaragoza tras cinco jornadas de Liga: es el equipo con mayor diferencia de goles

El Real Zaragoza perdió su primer partido este domingo ante el Burgos. Una derrota dura por la forma en la que se dio, en el último minuto del tiempo añadido. Sin embargo, aunque exista la sensación de que hay cosas por mejorar, los motivos para creer en este equipo están intactos.

Así pues, cabe recordar las estadísticas y cifras del Real Zaragoza en el inicio del curso, tras cinco jornadas disputadas. Principalmente, el conjunto de Víctor Fernández es el que tiene una mayor diferencia de goles en LaLiga Hypermotion, con siete goles.

Los aragoneses tan solo han recibido dos goles en contra, mientras que ha anotado nueve tantos, a pesar de no haber conseguido ver portería en dos encuentros (Mirandés y Burgos). Además, esto se ha logrado habiendo disputado cuatro compromisos fuera de casa y solo uno en La Romareda.

No obstante, las goleadas al Cádiz (0-4) y al Elche (3-0), han servido para ampliar esos registros. Así como los dos goles al Cartagena. Mario Soberón y Francho Serrano han repetido viendo portería, y entre ambos suman seis tantos. Los otros tres se le apuntan a Marcos Luna, Aketxe y Pau Sans.

En cuanto a los goles a favor, nueve, el Real Zaragoza es el equipo que más ha anotado junto con el Levante y el Racing de Santander, los dos equipos que ocupan actualmente lo alto de la clasificación. En su caso, han recibido cinco goles en contra. También se refleja su propuesta a través de los disparos a puerta, 28, solo por detrás del Levante.

Con estos datos, el Real Zaragoza demuestra valentía en el ataque y seguridad en la defensa, los dos factores necesarios para poder pelear por objetivos mayores.

La defensa

En ataque, el Real Zaragoza ha dado con el delantero que necesitaba. Mario Soberón ha comenzado el curso enchufado con cuatro tantos y siendo pichichi de la categoría junto con Andrés Martin. Pero la defensa y la portería también merecen su reconocimiento.

Lluís López y Bernardo Vital han sido la pareja de centrales titular desde la primera jornada. Pese a no haber jugado ningún compromiso juntos antes de esa cita, ambos se entendieron desde el comienzo.

Lluís López, capitán, ha crecido en liderazgo y seguridad y Bernardo Vital se ha acoplado de maravilla en el grupo, siendo ya indiscutible en el once titular. Tanto es así que el resto de centrales de la plantilla no han contado apenas con minutos. Clemente todavía no ha jugado, Kosa debutó frente al Burgos y Jair solo jugó frente al Cádiz al final del encuentro.

Por último, hay que hablar de la portería. Femenías fue titular ante el Cádiz y jugó parte del partido, pero con su lesión, llegó el momento de Gaetan Poussin. El guardameta francés no ha recibido un asedio mayúsculo durante los partidos, pero en todas las ocasiones que ha podido ha cumplido con creces. Entre todas ellas, no hay que olvidar la doble parada al penalti de Curro en El Plantío.