Las diferencias (o no) del inicio actual del Real Zaragoza con el del curso pasado: la afición opina E.E.

El arranque del Real Zaragoza en la temporada 2024/25 está siendo muy dulce. Resultados amplios, capacidad de remontada, goles, porterías a cero y buenas sensaciones. Los aragoneses son líderes en solitario de Segunda División tras cuatro jornadas disputadas, en las que todavía no conocen la derrota. Este inicio ha sido capaz de ilusionar de nuevo a un zaragocismo que acabó el curso muy tocado por el sufrimiento en el último tramo.

Y es que el Real Zaragoza tuvo que esperar hasta la penúltima jornada del campeonato liguero para asegurar su permanencia en la categoría de plata, habiendo comenzado de manera inmejorable… Aquí hay que recordar que los maños consiguieron ganar los cinco primeros partidos de la temporada con Fran Escribá al frente. 15 puntos de 15 posibles pronosticaban que podía ser el año de volver a Primera División. Pero después el equipo entró en un bucle de resultados negativos hasta tener que cuestionarse su permanencia en el fútbol profesional.

Por ello, tras las dos primeras victorias del presente curso, 0-4 en Cádiz y 1-2 en Cartagena, el zaragocismo mantenía los pies en el suelo y no celebraba en exceso. Tras el empate en Anduva y la victoria ante el Elche en La Romareda, la sensación sigue siendo la misma. Calma, tranquilidad y la conciencia de que no hay nada hecho.

Aun así, los aficionados del Real Zaragoza concuerdan en que hay infinidad de diferencias en el inicio de la temporada pasada con el actual. Entre todas esas destacan una: la presencia de Víctor Fernández al mando del equipo.

"Este año tenemos a Víctor Fernández, que es un míster de la casa, que sabe lo que hay, conoce la categoría y no va a dejar que nadie se relaje", comentaba Andrés Masgrau. En esa misma línea, Francisco Pozuelo destacaba al técnico porque "cuando es un zaragocista el que lleva las riendas del equipo desde principio de temporada, la situación cambia y no permitirá que haya ni un partido flojo y se encargará de que los jugadores que no suden la camiseta vayan al banquillo".

Más allá del míster, los seguidores blanquillos reflexionaban sobre otras disparidades. Andrés Masgrau también apuntaba a que la diferencia fundamental es la "experiencia de lo ocurrido hace un año", algo que va a servir para "aprender". Fran Pozuelo recordaba que los jugadores no son los mismos y los actuales, a su juicio, "son mejores y más duros", además de demostrar "más compromiso".

Para José Asensio se diferencia en que ahora "juegan al ataque y a ganar, y el año pasado el equipo no tenía tanta fluidez y descaro". Otro aficionado insiste en este aspecto y considera que hay mejor equipo o al menos "son más agresivos", y todas las líneas suman, ya sean con goles o la defensa con solidez.

Un fiel seguidor zaragocista, Félix Muñoz, abonado durante 20 años, también encuentra el principal factor en la presencia de Víctor Fernández. No obstante, admitía que es importante el dinero que ha metido Jorge Mas y la nueva propiedad. El dinero era la respuesta de otro aficionado, que estaba convencido de que este año el Real Zaragoza iba a subir a Primera.

Por último, alguno quiere ser más cauto, como Javier Debon, que ve "más similitudes que diferencias" y no se deben confiar. A pesar de esta afirmación, sí que señala ciertas diferencias. En su caso, incide en que con las bajas de algunas piezas clave el grupo sigue "funcionando correctamente" y esto se debe a que el "equipo está más compensado y tiene más recambios".

En definitiva, varios puntos separan al Real Zaragoza de hace un año con el actual en la opinión de muchos zaragocistas. Sin embargo, lo importante para todos ellos es que la diferencia permanezca en junio para que se pueda celebrar el ansiado objetivo…