El Levante, un rival que se le resiste al Real Zaragoza en Liga desde hace más de doce años

La Romareda albergará este sábado un duelo de altura. De esos históricos de Primera División, el Real Zaragoza – Levante. Esta vez, vuelve a ser en la categoría de plata, pero con el objetivo común de que sea el último en esta. Los valencianos llegan situados en lo alto de la clasificación (empatados con el Racing de Santander) y los maños en cuarta posición. La ilusión está disparada en ambas aficiones.

El equipo visitante todavía no sabe lo que es perder en este inicio de curso, pero el Real Zaragoza quiere ser el encargado de cortar la buena racha de los de Julián Calero, aupados por el calor de la afición, que volverá a ser protagonista.

El equipo de Víctor Fernández aspira a volver a la senda de la victoria, así como a cambiar el rumbo de los precedentes ante el Levante. El Real Zaragoza no gana al cuadro granota en competición doméstica desde el 2 de mayo de 2012, en Primera División, claro.

12 años no son pocos… Aquel triunfo se cosechó en La Romareda con un gol de Edu Oriol a los once minutos, cuando los zaragozanos luchaban por no descender. De hecho, si ese día el Real Zaragoza hubiera caído, hubiera certificado su descenso a Segunda División.

No obstante, se consiguieron los tres puntos y con las victorias en las últimas jornadas ante el Racing de Santander en casa, y ante el Getafe en la jornada 38, el cuadro aragonés se mantuvo un año más en la élite.

Y es que el Levante, a pesar de ser un rival que se le resiste al Real Zaragoza en las últimas temporadas, trae buenos recuerdos a la afición, que nunca olvidará la histórica salvación en la última jornada en el Ciutat de Valencia el 21 de mayo de 2011 por 1-2 con un doblete de Gabi.

Un duelo que también recuerda el público general, por lo que sucedió después en cuanto a los juicios por un posible amaño.

Sin embargo, después de la victoria en 2012, hay que mencionar que el Real Zaragoza ganó al Levante en un duelo de Copa del Rey la temporada siguiente (2-0). Fue en la vuelta de los octavos de final la competición, el 9 de enero de 2013.

Últimas temporadas

Los precedentes no son buenos para el Real Zaragoza en los últimos compromisos ante los valencianos en la etapa de Segunda División, ni a domicilio en el Ciutat de Valencia, ni tampoco en La Romareda, sin conseguir ninguna victoria.

La temporada pasada pudo ser el momento de cambiar esa dinámica, todo apuntaba a ello cuando el Real Zaragoza vencía por 2-0 en casa al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad el Levante empató el partido en menos de diez minutos. Finalmente, el que fue el último duelo del año 2023, terminó en empate a 2.

En la segunda vuelta, el equipo ya en manos de Víctor Fernández, cayó por 2-1 con un gol en los últimos minutos.

También en la 22/23 se cosechó el empate en el feudo aragonés (0-0) y en el granota (1-1).

Antes, el Levante estuvo varios años en Primera División, por lo que ambos equipos no se enfrentaron. Pero en el curso 16/17, el Levante ganó los dos compromisos ligueros. En La Romareda el partido acabó 0-1 con gol del exzaragocista Roger Martí.