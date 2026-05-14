Adrián, el patinador de 12 años que ha quedado tercero en el Campeonato del Mundo: "Entreno todos los días"

Un simple vistazo al patinaje artístico a través de la televisión despertó un interés que le llevó a que Adrián Vicente tuviera sus primeros patines con tan solo tres años y con cuatro ya comenzara a demostrar que el patinaje artístico era lo suyo.

Ahora con 12 años este joven vecino de Fuentes de Ebro puede decir orgulloso que es uno de los mejores patinadores del mundo en categoría Infantil.

Una medalla que se ha ganado con esfuerzo y mucha constancia tras quedar en un merecido tercer puesto en el Artistic World Cup este pasado viernes en el evento deportivo celebrado entre el 7 y 10 de mayo en la localidad alemana de Garmisch-Partenkirchen.

Si bien este tercer puesto le llegó por sorpresa ya que él mismo reconoce que "no pensaba que iba a quedar tan bien": "Como soy Infantil de primer año, había niños que eran un año más que yo y tenían más entrenamiento en esa categoría", explica Adrián, patinador del CP Alvia.

Sin embargo, verse de los pequeños de la categoría no le frenó y salió a la pista con mucha entereza: "Estuve relajado toda la tarde, manteniendo los nervios", cuenta feliz.

Adrián Vicente durante su participación en el Artistic World Cup Cedida

Unas tablas que le vienen de haber competido ya al máximo nivel con anterioridad porque este joven de Fuentes de Ebro conoce lo que es subirse a lo más alto tras quedar primero en el Campeonato de Europa y segundo en el de España.

A este campeonato llegaba con apenas cinco meses de entrenamiento en categoría Infantil. Aunque eso no fue impedimento y demostró que tiene un don para el patinaje artístico al conseguir 38,29 puntos.

Una puntuación que resultó ser una sorpresa para el deportista: "Me quedé totalmente impactado".

Una sensación que compartió con su padre Sergio que le acompañó en esos momentos: "Me senté en una esquina nervioso perdido esperando simplemente a que se mantuviese en pie", recuerda su padre entre risas. Una vez que la puntuación salió en la pantalla recuerda "saltar como un niño".

Este tercer puesto para Adrián ya es un "sueño cumplido" y guarda esa tarde como "muy alegre y llena de emociones" ya no solo por el bronce sino por "representar a mi país".

Mientras en España, concretamente, en Fuentes de Ebro, esa tarde de viernes se vivió con mucho furor ya que "todos mis amigos y familia estaban viéndome en una pantalla en la plaza del pueblo".

Esfuerzo en equipo

Para llegar hasta aquí, el camino ha sido de mucho trabajo. Este joven de 12 años dedica todos los días al patinaje artístico con entrenamientos cada día. Un esfuerzo que compagina con sacar adelante las clases de 6º de Primaria, tener hobbies y pasar tiempo de calidad con los suyos.

Un trabajo en equipo en el que sus padres son su motor: "Él es el ejecutor y nosotros somos los que le apoyamos", resalta el padre del patinador. Así trabajan como una máquina engrasada en la que una vez acaba el colegio, Adrián descansa, se pone con los deberes y luego uno de sus padres le lleva al entrenamiento.

Además de una agenda apretada, sacarlo adelante también supone un encaje de bolillos en lo económico. "Prácticamente el 90% de los costes lo llevamos nosotros", señala.

En este caso, para la Artistic World Cup, la inscripción de Adrián y su entrenador la asumió el club, pero el resto "los padres orgullosos". Si bien, los padres del patinador tienen claro que lo acompañarán y apoyarán en todos los pasos que quiera dar en este deporte.

Por el momento, Adrián ya tiene marcado en la agenda el 21 de junio el Campeonato de Aragón y el sueño de conseguir el oro en el Campeonato del Mundo.