La selección española júnior de baloncesto de 1984 se reencuentra en el Príncipe Felipe de Zaragoza

El pabellón acogerá el sábado 9 de mayo el encuentro de los jugadores y técnicos que lograron la cuarta plaza en el Campeonato de Europa Júnior de 1984.

El próximo sábado 9 de mayo, los integrantes de la selección nacional júnior masculina de baloncesto que disputó el Campeonato de Europa de 1984 en Suecia se reunirán en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en una jornada muy especial de reencuentro.

Asistirán jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff de aquel equipo que firmó una destacada actuación internacional, en una cita marcada por la emoción, los recuerdos compartidos y el reencuentro tras más de cuatro décadas.

Han confirmado su asistencia José Montero, Quique Villalobos, Juan Tamames, Juanjo Arévalo, Julián Ortiz, Jordi Darde, Xavi Crespo, Adolfo Sada, Carlos Pastrana, Paco Zapata, Raúl Capablo, Joaquín Costa y Juan Orenga.

La reunión servirá también para recordar a quienes no podrán estar presentes, pero forman parte esencial de aquella generación.

Un equipo marcado por el contexto histórico

Aquel Europeo de 1984, disputado en las localidades suecas de Katrineholm y Huskvarna, tuvo lugar apenas unos días después del histórico subcampeonato olímpico de la selección absoluta en Los Ángeles 84, un hito que impulsó definitivamente el baloncesto español.

La selección júnior llegaba con grandes expectativas: contaba con varios jugadores que, pese a ser de menor edad, venían de proclamarse subcampeones de Europa el año anterior. A ello se sumaba el liderazgo de su capitán, José Montero, ya consolidado en la élite.

España inició el campeonato con victoria ante Bulgaria (118-92), con 43 puntos de Montero, triunfo frente a Finlandia (74-55) y nueva victoria ante Grecia (100-60), confirmando el buen momento del equipo.

El primer gran reto llegó ante Yugoslavia, en un partido exigente que se decantó del lado balcánico (85-103). Aun así, España supo reaccionar con una sólida victoria ante Alemania (107-78), que le permitió acceder a semifinales.

En la lucha por las medallas, el combinado nacional cayó en una ajustada semifinal ante Italia (99-91), y también perdió el partido por el bronce contra Yugoslavia (89-92). España finalizó así en una meritoria cuarta posición, quedándose a las puertas del podio en un campeonato de máximo nivel.

Nombres propios y legado

El torneo dejó actuaciones individuales destacadas, especialmente la de José Montero, máximo anotador del campeonato con 155 puntos, siguiendo la estela de grandes referentes del baloncesto español (Juan Antonio San Epifanio en Roseto 78; Fernando Martín en Celje 80, y Jordi Villacampa en Dimitrograd 82), que también consiguieron dicho galardón.

Junto a él, jugadores como Antonio Martín y Siço Simón tuvieron un papel relevante en el rendimiento del equipo.

Más allá de los resultados, esta reunión representa el reconocimiento a una generación que contribuyó al crecimiento del baloncesto español en un momento clave de su historia.

El acto reunirá también a jugadores que participaron en el pre-europeo (Madeira) y las diferentes fases de preparación, reforzando el carácter inclusivo y de homenaje colectivo de la jornada.