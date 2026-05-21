Fran Perea (47) sobre su nuevo disco: "Un malagueño cantando en catalán me parece maravilloso"

Hacer las entrevistas por teléfono no tiene ningún encanto. Lo interesante es poder estar sentados el uno frente al otro, ver los gestos de la cara, los movimientos de las manos, la postura en la silla, y hasta saber qué bebida prefiere.

En esta ocasión, con Fran Perea no ha sido posible. Llega en directo el mismo día del concierto, y por eso hemos aceptado que sea entrevista telefónica.

No obstante, su tono relajado y cercano, hace que casi nos olvidemos de la fría mesa de oficina y nos traslademos a la barra del bar de Los Serrano.

El malagueño vendrá a la capital aragonesa por su faceta de cantante. Viene de gira con su nuevo disco 'El hombre invisible' al Teatro de Las Esquinas este 23 de mayo.

El nuevo disco de Perea da voz a nueve personajes que pueblan su carrera como actor y une sus dos pasiones. Además, es una reivindicación de su doble faceta.

La gira ya ha pasado por Madrid, Bilbao, Granada, Sevilla, Málaga, Toledo y Barcelona. Ahora llega a Zaragoza, con alguna sorpresa bajo la manga, que conseguimos sonsacarle durante la entrevista.

Un concierto de Fran Perea. Andrés Domingo García

Este sábado llegas a Zaragoza para actuar en el Teatro de las Esquinas, pero hace muy poco también estuviste aquí con la obra El efecto en el Teatro Principal. ¿Cómo llevas compaginar tantos proyectos a la vez?

Pues cuidándome, básicamente. Intento comer sano, descansar, hacer ejercicio… y estar muy concentrado en lo que tengo entre manos. Además, tengo la suerte de que disfruto muchísimo con mi trabajo, así que, aunque a veces aparezca el cansancio, me lo paso muy bien haciendo lo que hago.

Zaragoza es una ciudad que ya conoces bien. ¿Cómo te trata el público aragonés?

Muy bien. He ido muchísimo a Zaragoza en diferentes etapas de mi vida. He rodado cine allí, he hecho mucho teatro y también música. Recuerdo especialmente que, después de la pandemia, retomé mucho mi relación musical con Zaragoza gracias a un festival precioso al aire libre que se hacía allí. Y con la gira anterior estuvimos en el Teatro de las Esquinas y tuvimos muy buenas sensaciones. Ahora volvemos con muchas ganas de reencontrarnos con el público zaragozano y espero que vivamos una noche estupenda.

'El hombre invisible' salió hace unos meses. ¿Qué balance haces del recibimiento que está teniendo el disco?

Estoy muy contento. Ahora mismo sacar música nueva es muy complicado, sobre todo si no tienes detrás una maquinaria enorme. Yo trabajo con un sello independiente muy pequeño y, dentro de ese contexto, estamos felices porque hemos conseguido hacer un proyecto muy interesante y muy honesto.

Para mí el mayor éxito ha sido poder hacer el disco que quería, con la gente que quería, y ahora llevar a cabo también el show que tenía en mente. Luego están los números y las plataformas, que ya serían otra conversación, pero aun así estoy satisfecho. Hay canciones que nos han sorprendido mucho, como Nos volveremos a ver, que está sonando en radio y funcionando muy bien.

Cartel anunciador del concierto de Fran Perea.

Además este disco es una propuesta bastante original ¿verdad?

No sé si es original (ríe). ¡Eso lo dices tú!

Bueno, son 10 canciones de personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera; o sea, que has puesto mucho corazón.

Sí. A mí me gusta darle muchas vueltas a lo que hago y siento cierta responsabilidad a la hora de ofrecer cosas diferentes a la gente que me sigue. Llevaba tiempo pensando en cómo unir mis dos grandes pasiones y profesiones: la música y la interpretación.

También hay algo de mirar hacia atrás y reivindicar mi recorrido. Hice una lista de todos los personajes que había interpretado y eran muchísimos. Elegí nueve que me parecían muy distintos entre sí para que las canciones también lo fueran. Y luego está la décima canción, El hombre invisible, que habla de mí y de esa sensación de que el artista desaparece cuando la obra ya está terminada y es la propia obra la que trasciende.

¿Hay algún personaje al que recuerdes con una relación más complicada o con sentimientos encontrados?

No, la verdad es que les tengo muchísimo cariño a todos. Me he dado cuenta haciendo este proyecto de que soy quien soy gracias a esos personajes. Si no hubiera vivido esas experiencias, leído ciertos libros o conocido a determinadas personas a través de ellos, sería otro Fran completamente distinto.

Estoy agradecido no solo a los personajes en sí, sino a todo lo que me han permitido vivir mientras los interpretaba.

Uno de los personajes a los que dedicas una canción es Marcos, el hermano mayor de Los Serrano, una serie que marcó a toda una generación. Además, allí unías interpretación y música. ¿Cómo fue volver a reencontrarte con esa etapa al escribir la canción?

Creo que la canción de Marcos fue realmente el origen de todo el disco. De hecho, probablemente fue la primera que compuse para este proyecto. Marcos ha sido un personaje fundamental en mi carrera y gracias a él también pude dar un paso muy importante en la música.

Tenía sentido que ocupara un lugar destacado dentro del álbum, que además sigue un orden cronológico. Es un personaje que me ha dado muchísimo.

Tenías 23 años cuando llegó Los Serrano. ¿Cómo viviste ese salto a la popularidad?

En realidad fue un proceso bastante progresivo. Yo estudié Arte Dramático en Málaga y luego me vine a Madrid. Primero hice pequeños papeles, como en El comisario, y después estuve un año en Al salir de clase, que ya tenía bastante audiencia.

Aquello me sirvió para empezar a familiarizarme con la exposición pública y también para aprender muchísimo delante de la cámara, porque yo venía sobre todo del teatro. Mi sueño era ser actor de teatro; hacer cine o televisión me parecía ciencia ficción.

Luego llegó Los Serrano y ahí sí cambió todo, porque era una serie familiar que veía todo el mundo, desde los abuelos hasta los niños. Pero haber pasado antes por Al salir de clase me ayudó muchísimo a asimilarlo.

Después de tantos años sobre los escenarios y delante de las cámaras, ¿qué disfrutas más: actuar o cantar?

Es curioso, esa pregunta casi nunca me la hacen. Para mí son cosas muy parecidas. Lo entiendo desde el mismo lugar. Al final tienes una partitura musical o un texto y tienes que encontrar tu libertad dentro de esa estructura. Las dos disciplinas me aportan algo muy similar.

En el disco también cantas en catalán. ¿Cómo surge esa idea?

Sí, hay una canción en catalán que compuse junto a Ernest Prana. Originalmente estaba en castellano, pero cuando fui a tocar a Barcelona con él pensamos que sería bonito hacer parte del tema en catalán. Y luego me animé yo también.

Me apetecía mucho probarlo. Tengo muchos amigos allí, entiendo perfectamente el catalán aunque no lo hablo, y me hacía ilusión experimentar con el idioma desde la música.

¿Y cómo ha reaccionado la gente a escuchar a un malagueño cantar en catalán?

Pues muy bien. Además, al final, ¿de dónde somos realmente? Yo soy de Málaga, pero mi bisabuelo era vasco, mi abuelo de León, mi padre de Granada… y parte de mi familia emigró a Cataluña y vivió allí muchos años.

Somos de muchos sitios. Y un malagueño cantando en catalán me parece algo maravilloso.

¿Qué se va a encontrar el público que vaya este sábado al Teatro de las Esquinas?

Sinceramente, creo que es el mejor concierto que he hecho nunca. Hemos llegado a un punto muy interesante a nivel musical y también escénico. Es un espectáculo que tiene mucho de teatro, toda la fuerza de la música y, además, en Zaragoza va a haber una sorpresa importante y muy divertida.

¿Una sorpresa?

Sí.

¿Nos cuentas un poco?

Bueno... está relacionado con el folclore aragonés. Digamos que la jota va a estar muy presente.

Después de tantas visitas a Zaragoza, ¿guardas alguna anécdota especial de la ciudad?

Tengo muchísimas, aunque no todas se pueden contar (ríe). Siempre digo que una de las mejores cosas de ir a Zaragoza es reencontrarme con Luis Alegre, que me parece una figura increíble.

Recuerdo también muchas noches por El Tubo y en El Plata. He pasado momentos muy divertidos allí. Y no solo en Zaragoza, sino en Aragón en general, porque he recorrido gran parte de la comunidad.

¿Y qué es lo que más te gusta de Aragón?

La comida. Se come increíblemente bien. Me encanta la verdura de allí... no el cardo....¿cómo se llama?

¿La borraja?

¡La borraja! Me flipa la borraja. Eso sí, lo que no llevo tan bien es el cierzo.