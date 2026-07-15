Chueca esboza el futuro de Zaragoza más allá de 2027 frente a un PSOE que tratará de sacar punta de sus tropiezos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2025. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se enfrentará este miércoles a su gran examen final con una mirada inevitablemente puesta en el 2027 y las elecciones municipales.

El Debate sobre el Estado de la Ciudad se iniciará a las 10.00 en el salón de plenos del Ayuntamiento con un extenso discurso de la regidora en el que hará balance de su primer mandato como alcaldesa.

Pero, además de defender sus aciertos, Chueca deberá sortear las grandes polémicas que rodean a algunos de sus grandes proyectos -como Giesa y el Parque de Atracciones de Zaragoza- y que la oposición no dudará en sacar a la palestra.

La alcaldesa también esbozará proyectos para el próximo mandato, que deberán decidir las urnas.

El PP quiere evitar que entre un nuevo Gobierno y se encuentre una ciudad en marcha, como ha sucedido en otras ocasiones en las que se ha acabado por no dar continuidad a las propuestas.

Básicamente, la intención de Chueca es evitar a toda costa que la ciudad parta de cero cada cuatro años.

Es por eso que, este miércoles lloverá algún que otro anuncio con la mirada puesta en el futuro de Zaragoza. Algunos de ellos, vinculados a calles y equipamientos que van más allá de 2026.

Pero no todo será un camino de rosas. La regidora deberá pasar también por el ojo crítico de la oposición, que pondrá el foco en lo que consideran "una mala gestión"

Caras conocidas

En el salón de plenos habrá también otras caras conocidas. Estará presente, entre otras autoridades, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, quien hace menos de 24 horas ha amenazado con llevar a los tribunales al Ayuntamiento si no devuelven los dos millones no ejecutados del plan de barrios.

Un intenso día previo al Debate en el que el gobierno de Chueca tuvo que hacer frente también a la paralización del contrato del estacionamiento regulado.

En cuanto a la actitud de la oposición, está por ver la manera en la que Vox pasará revista al Gobierno municipal.

Sobre todo ahora que, con la llegada de Marisa Gaspar (concejal no adscrita y tránsfuga del partido), los de Abascal ya no son el único posible aliado de Chueca para encontrar la mayoría durante el último año de su primer mandato.

La intención de la líder de la formación en Zaragoza, Eva Torres, es llevar a cabo un análisis de "qué medidas están funcionando y cuáles requieren cambios".

Un examen que pretende estar "lejos del espectáculo institucional para el beneplácito y el aplauso de la alcaldesa".

La idea, así, es mostrarse "crítica", pero "constructiva" en su primer debate de este calibre. Y que todo lo reseñado "sirva para algo y lo noten los zaragozanos".

Muy distinta será la presencia del PSOE. No solo por los conflictos de este martes, sino porque la intención de la portavoz, Lola Ranera, es cargar con todo en el que podría ser su último Debate de encontrar su partido su sustituto para el 2027.

Ranera denunciará nuevamente que el Ejecutivo Local prioriza "la imagen, las fotos y la propaganda" frente a la resolución de problemas como el acceso a la vivienda, la limpieza, la pobreza infantil o el deterioro de los servicios públicos.

Los proyectos "faraónicos"

No tardarán en salir a relucir los proyectos "faraónicos", que han tildado de "fiasco" tanto el PSOE y Zaragoza en Común como Vox.

Los más criticados, y que sin duda resonarán con fuerza este miércoles, serán nuevamente el proyecto del Parque de Atracciones y Distrito 7, entre otros.

Y, de hecho, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, se mostrará atenta y "expectante" ante la posibilidad de que la alcaldesa "nos anuncie algún evento nuevo en el que hacerse algún vídeo o más fotos".

Lo que está claro es que, Tomás, no desaprovechará la oportunidad de utilizar la sesión para denunciar que el Gobierno de PP y Vox ha priorizado, a su juicio, los intereses privados frente a las necesidades de la mayoría.

La concejal no adscrita Marisa Gaspar también intervendrá en el debate y, aunque su parte será más breve que la del resto (7,5 minutos en lugar de 15) no pasará por alto algunos de los asuntos que, a su juicio, han marcado la actividad municipal en los últimos meses.

Por ejemplo, al igual que el resto, abordará la gestión de grandes proyectos esperando, al fin, algo de "autocrítica" por parte del Gobierno municipal.