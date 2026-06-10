La Terminal Marítima cumple 25 años y mira ya hacia otra nueva ampliación: "Zaragoza tiene que seguir creciendo"

La Terminal Marítima de Zaragoza cumple 25 años y lo hace, además, inaugurando la última fase de ampliación de sus infraestructuras. Pero, no de cualquier manera.

El histórico tren Azul, también conocido como 'El Expreso de Canfranc', ha puesto a prueba esta nueva extensión con un recorrido que ha unido pasado, presente y futuro.

Y es que, tal y como lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza y presidenta de la TMZ, Natalia Chueca, esta ampliación no acaba aquí. Ha avanzado que la ciudad "continuará apostando por el crecimiento de la Terminal Marítima como uno de los principales motores logísticos e industriales de la capital aragonesa".

"Zaragoza dispone de muy poco suelo industrial disponible, por lo que la zona norte de la terminal se perfila como el principal espacio de expansión futura", ha detallado. En este sentido, ha subrayado que la ubicación estratégica de la TMZ, reforzada con la reciente ampliación, "la sitúa en el área hacia la que crecerá la ciudad en los próximos años".

Los planes de desarrollo, ha explicado, quedarán recogidos en el próximo plan estratégico en el que "ya se está trabajando". Chueca ha indicado que la expansión podría alcanzar hasta 1.200 metros cuadrados, aunque ha matizado que se trata de una previsión incluida en la planificación estratégica y que "no es algo inminente".

La alcaldesa de Zaragoza y presidenta de TMZ, Natalia Chueca, junto al presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones; y el director gerente de TMZ, Ramón Adé. E.E Zaragoza

Eso sí, ya hay "conversaciones con distintos potenciales clientes", pero todavía nada está "cerrado ni suficientemente avanzado".

El acto ha contado, además, con la participación de representantes del Gobierno de Aragón; el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; y el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones, además de destacados representantes del sector empresarial, logístico y ferroviario.

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacado que "celebrar 25 años de TMZ es celebrar un caso de éxito absoluto de visión, colaboración interregional e intermodalidad. TMZ ha demostrado que la logística no tiene límites geográficos, logrando convertir un territorio sin salida al mar en el principal eje vertebrador de la logística peninsular".

"Un referente"

Por su parte, el presidente de Mercasa, José Miñones, ha recordado que "hoy en día la Terminal Marítima de Zaragoza junto con Mercazaragoza se han convertido en la principal terminal ferroviaria de mercancías del interior peninsular y en un referente en todo el Estado".

"Este proceso no ha sido solo crecimiento: ha sido transformación. Una transformación marcada por el sentido de ese crecimiento: avanzar hacia una logística más moderna, más eficiente y más sostenible", ha añadido Miñones.

El director gerente de TMZ, Ramón Adé, ha destacado que esta ampliación "es un paso más en un camino de éxito colectivo que nos sitúa como líderes nacionales en actividad y capacidad".

"Queremos que TMZ siga evolucionando hasta convertirse en un gran hub logístico especializado en el comercio internacional marítimo, donde el desarrollo de una futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) será clave para atraer nuevas inversiones y generar empleo de calidad en Aragón", ha añadido Adé.

50.000 metros cuadrados más

La ampliación inaugurada este miércoles ha permitido incrementar la superficie de la terminal en 50.000 metros cuadrados, así como ampliar las vías ferroviarias hasta los 1.000 metros de longitud y aumentar la capacidad de almacenamiento y gestión.

La principal novedad técnica es la puesta en marcha de una nueva conexión ferroviaria que convierte definitivamente a TMZ en una terminal pasante.

Esta disposición permite la entrada y salida de los convoyes por ambos extremos de la infraestructura, eliminando maniobras innecesarias, optimizando los tiempos de operación y aumentando la fluidez del tráfico ferroviario. Además, la terminal cuenta con un 50 % más de capacidad de almacenamiento, consolidando a TMZ como una de las terminales interiores con mayor capacidad de España.