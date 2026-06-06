Vox exige destituir al director de Proyectos Estratégicos tras el fracaso del Parque de Atracciones de Zaragoza

La portavoz de Vox, Eva Torres, con el Parque de Atracciones de fondo. E. E.

El fracaso del Parque de Atracciones de Zaragoza, que no abrirá en lo que resta de temporada, ha hecho que Vox mueva ficha. El partido que lidera Eva Torres ha exigido este sábado la destitución del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño.

Para la concejala, esta situación es consecuencia de la "mala gestión" llevada a cabo por el Gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca.

Pese al apoyo al presupuesto de 2026, la propia formación recalca que su apoyo no es un cheque en blanco, de ahí esta llamada a la acción.

"Nadie discute que el Parque necesita una renovación y una modernización, pero resulta evidente que todo este proceso ha estado gestionado de manera deficiente desde el primer momento", critica.

Desde Vox denuncian falta de planificación y una "ausencia de transparencia e información clara, con continuas incógnitas que el Gobierno no ha sabido o no ha querido despejar".

En los últimos meses, dicen, se han acumulado distintos hechos, incidencias y decisiones vinculadas a proyectos de relevancia dependientes de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior que ponen de manifiesto "una gestión deficiente".

La gestión pública, continúan desde Vox, exige responsabilidad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas. "Esperábamos que la alcaldesa hubiese actuado con la diligencia debida y tomase decisiones para corregir el rumbo, pero no ha sido así y por todo ello, consideramos necesario exigir responsabilidades y promover la destitución del director general", exponen.

Todo este malestar se traduce en una moción que irá al próximo pleno, previsto para finales de mes.

"La destitución no se plantea como un fin en sí mismo, sino como una primera medida imprescindible para corregir el rumbo, recuperar la confianza en estos proyectos y abrir una nueva etapa de responsabilidad, planificación y resultados, sin obviar que la responsabilidad máxima de la mala gestión y resultados actuales en los proyectos citados en la moción son del equipo de gobierno y su alcaldesa", remarcan.