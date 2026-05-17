El pueblo de Zaragoza que busca taxistas: "Llevamos casi ocho años sin este servicio, cuando se jubilaron todos"

Cuarte de Huerva, municipio Zaragozano de 15.408 habitantes, busca dos taxistas. Lleva sin este servicio desde hace casi "ocho años", cuando los que había "se jubilaron".

Desde entonces, no ha habido relevo de este servicio y, con el crecimiento demográfico que ha experimentado la localidad estos últimos años, "es más necesario que nunca".

Así lo ve la alcaldesa, Elena Lacalle, quien en declaraciones a este diario cuenta que desde el Ayuntamiento se ha hecho un segundo intento para poner fin a esta situación. Aunque esta vez, la oferta ha mejorado de manera exponencial porque han sacado a concurso dos licencias "gratuitas" para atraer a los profesionales del sector.

"En 2024 quedó desierta, es por eso que nos hemos decidido a sacar la licitación de las licencias de manera gratuita. Pensamos que puede ser muy llamativo", explica Lacalle.

Los interesados, cuenta la regidora, deberán comprometerse a prestar un mínimo de 20 horas semanales de servicio en el municipio, disponer de un vehículo blanco y colocar el distintivo municipal correspondiente.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 26 de mayo y toda la información puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Además, el Ayuntamiento valorará de forma positiva algunos aspectos concretos, aunque no serán obligatorios. "Se va a puntuar que sean vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, que sean menos contaminantes y que el profesional tenga experiencia previa como taxista", detalla la alcaldesa.

"Una diferencia enorme"

Desde el consistorio defienden que la recuperación de este servicio puede cambiar "mucho" el día a día de los vecinos. "A veces parece que nos centramos en grandes proyectos y resulta que un simple taxi puede hacer una diferencia enorme", afirma Lacalle.

Y no es para menos porque, precisamente por el crecimiento del municipio, este cambio puede permitir que "las personas mayores puedan acudir al médico o que aquellos con movilidad reducida puedan desplazarse fácilmente y tengan un transporte ágil".

En estos momentos, Lacalle asegura que los vecinos dependen de taxis que llegan desde Zaragoza capital, solicitados a través de cooperativas o aplicaciones móviles, lo que alarga "considerablemente" los tiempos de espera.