Ya es oficial: la calle universitaria más transitada y popular de Zaragoza inicia sus obras este día

Ya es oficial. La maquinaria comenzará a llegar a la calle más popular de los universitarios en cuestión de días.

El 18 de mayo está previsto que empiecen las preparaciones para los trabajos en la calle de Pedro Cerbuna, aunque las obras se iniciarán completamente a partir del día 20.

Se llevará a cabo en tres fases. La primera, que abarca desde el tramo en el que se conecta con Violante de Hungría hasta Domingo Miral, tendrá un plazo de ejecución aproximado de 5 meses. Es decir, los trabajos durarán del 20 de mayo a principios de septiembre.

En la zona se creará un carril bici bidireccional a cota de calzada en la acera de los pares y también se llevará a cabo un carril de circulación de 3,50 metros.

Paralelamente se iniciará la segunda fase (la más extensa), que comienza a finales de mayo y durará hasta febrero de 2027. Esta abarca desde Domingo Miral hasta la plaza San Francisco e incluirá aceras de hasta 5,45 metros de ancho, zonas de estacionamiento en algunos tramos y un único carril de circulación.

El tercer tramo de obras (de plaza San Francisco hasta corona de Aragón) empezará, aproximadamente, en junio y se alargará hasta agosto. En esta fase se conservará el arbolado e incluirá nuevas plantaciones. En la zona se mantendrán dos carriles de circulación, con un ancho de 6,90 metros.

Habrá una cuarta parte que se llevará a cabo de agosto hasta octubre y que comprende la zona de entrada a la Universidad de Zaragoza.

Los trabajos tienen un coste de 2,8 millones y el plan es que duren un total de 9 meses. Será pues para "marzo de 2027, cuando se estrene una nueva calle Pedro Cerbuna, más moderna, accesible y verde que disfrutarán, por fin, los vecinos de la zona", ha declarado la alcaldesa durante su visita a la vía, antes de que inicien las obras.