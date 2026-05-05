Confirman el cierre de esta conocida tienda del centro de Zaragoza: más de 160 m2 y llevaba solo un año abierta

La tienda de MAX Colchón de plaza Aragón se despide un año después de abrir.

Este lunes se vieron trabajar a varios operarios vaciando el local.

Se trata de la tienda ubicada en el edificio de plaza de Basilio Paraíso, 1, con 167 metros cuadrados en la planta calle y 150 de semisótano, que utilizaban de almacén.

La empresa valenciana abrió la nueva tienda el 11 de abril de 2024, siendo su segundo local en la capital aragonesa. Actualmente se mantiene el de Puerto Venecia, pero la del centro de la ciudad baja la persiana de manera definitiva.

El fabricante de colchones cogió la ubicación después de estar varios años vacío, tras el cierre de la tienda de moda Springfield.

Cierres de comercios

El centro de Zaragoza vive un movimiento continuo respecto a los negocios.

El Paseo Independencia ha visto abrir y cerrar diferentes marcas. En plazo España abrió Adidas, el edificio que está en obras en el lado de los cines Palafox, abrirá seguramente un gran Zara.

Cierre de la tienda de MAX Colchón en Zaragoza.

Al lado del Centro Comercial el Caracol, cerraron los helados italianos y abrió un Sturbacks. Donde estaba Massimo Dutti hay ahora un Primor, y un Druni al lado.

En la otra acera, abrió Brownie y la tienda de cosmética Cocunat.

Max Colchón

Max Colchón es un fabricante español con sede en Náquera (Valencia) que ha sabido posicionarse en el mercado gracias a su apuesta temprana por el comercio electrónico.

Hace aproximadamente 15 años, la empresa comenzó vendiendo sus colchones exclusivamente a través de internet, en un momento en el que este canal aún no era tan habitual para productos de descanso. Esta visión innovadora le permitió crecer rápidamente, optimizar costes y llegar a clientes de toda España sin depender inicialmente de una red física de tiendas.

Con el paso del tiempo, Max Colchón ha ampliado su presencia combinando su origen digital con establecimientos físicos, ofreciendo una experiencia más completa al cliente.

Su catálogo incluye colchones, canapés, bases y otros productos relacionados con el descanso, destacando por la personalización y la fabricación directa.