Chueca presenta su proyecto para la antigua cárcel de Torrero pero no da plazos para su desokupación

Zaragoza da un nuevo paso para recuperar la antigua cárcel de Torrero. El edificio municipal con gran trascendencia histórica se encuentra en estos momentos okupado "desde hace 16 años" y el Ayuntamiento de Zaragoza busca poder darle una nueva vida al transformarlo en un centro de mayores para los vecinos del barrio.

Así lo ha detallado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este viernes desde el Centro Cívico de Torrero. El proyecto que ocupará la antigua cárcel se ha decidido tras el estudio realizado por un equipo de trabajo que ha determinado tras un análisis de la situación jurídica, posibilidades arquitectónicas y las necesidades del barrio en convertirlo en un centro de mayores.

"Es inadmisible que un edificio municipal esté secuestrado por unos pocos okupas y que un barrio entero vea limitada su situación de vida sin poder disfrutar de ese espacio", ha denunciado la primera edil. El proyecto de más de 3'4 millones de euros está enfocado en seguir el mismo modelo que el recuperado Centro de Mayores Luis Buñuel en el barrio del Gancho.

El presupuesto destina más de 311.000 euros destinados a demoliciones previas y vaciado interior controlado. Otros 337.000 euros para la nueva estructura portante, y unas partidas altamente tecnificadas para instalaciones de climatización, protección contra incendios, telecomunicaciones y saneamiento.

Recreación del interior de la antigua cárcel de Torrero en Zaragoza Ayto. Zaragoza

A pesar que la primera edil ha manifestado tener un proyecto ya creado para la antigua cárcel de Torrero, aún está por ver cuándo se procederá al desalojo de los okupas del interior del edificio. Si bien, Chueca ha manifestado que "no será inmediata la desokupación", el tener un proyecto respalda esa solicitud ante el juez para ello.

Por el momento, no se ha presentado la orden a la Justicia, pero "una vez con el proyecto vamos a ir a los juzgados a solicitar una orden de desalojo".

Detalles del proyecto

El proyecto se ha detallado mediante las últimas informaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone y datan de 2011. Año en el que ya se conocían problemas estructurales y que no se descarta que se hayan incrementado ante la falta de mantenimiento.

El objeto principal es mantener la fachada neomudejar. Ya es un interior, el bloque lateral izquierdo se destinará a cafetería, cocina y comedor.

Desde la cafetería se podrá acceder directamente a un patio exterior ajardinado, en el que se incorporará una pista de petanca y áreas de estancia.

El bloque lateral derecho albergará los despachos de administración, un salón de actos y una sala de actividades polivalente. Esta última se proyecta con un tabique móvil que permite unificarla con la sala contigua, generando un espacio de mayor dimensión adaptable a diferentes programas.

Por su parte, el bloque central se destinará a una sala de actividades que funcionará como sala principal del edificio y donde se plantea una nueva solución de cubierta para poder utilizarla como espacio interior climatizado.

El "corazón" de este proyecto será el patio interior. De esta forma, recuperará su tipología espacial claustral mediante una galería cubierta perimetral en forma de "U" que organizará las circulaciones y bañará de luz natural el interior.

Actividades

Más allá de la vista arquitectónica, la planta baja estará destinada a las áreas de mayor concurrencia y actividad social. Acogerá un vestíbulo, despachos de dirección, una Sala de Convivencia, dos Salas de Juegos y una Sala Polivalente.

Mientras, la planta primera estará pensada para el aprendizaje, la concentración y el desarrollo personal. Se contará con aulas formativas y grandes Talleres de Artes Plásticas.

"Ni una sola queja"

El anuncio de Natalia Chueca ya ha tenido reacciones por parte de la oposición municipal. Zaragoza en Común, que además, lidera la Junta de Distrito ha señalado que el barrio ya cuenta con dos centros de mayores que "ya dan respuesta y atención perfecta a los mayores del barrio".

Ante las palabras de la primera edil sobre las necesidades del barrio, el concejal de ZEC, Suso Domínguez, ha manifestado que "nunca ha existido ninguna petición de ampliación".

Asimismo, ha recalcado que ante la presencia de okupas en el interior del inmueble, "jamás se ha recogido ni una sola queja por este espacio, ni por lo que se hace en el espacio, ni siquiera por problemas de ruido". Así, ha señalado que "todo esto obedece más a la agenda oculta del pacto del Gobierno de Aragón".