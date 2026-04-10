Zaragoza ha reparado más de 100 puntos de la red de carril bici: estos son los próximos en los que se intervendrá

Más de 100 puntos de carriles bici en Zaragoza han sido reparados en los últimos meses. Unas actuaciones gestionadas a través del Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad del Ayuntamiento que forman parte del plan de choque para mejorar la seguridad vial.

El pasado mes de enero el Consistorio adjudicó a la empresa Construcciones Iberco SAU el contrato de servicios para la corrección, mejora y mantenimiento de la red de carriles bici de Zaragoza.

El presupuesto base de licitación era de casi un millón de euros. Esta empresa presentó una baja porcentual única al cuadro de precios del 20,27%. Esto significa que con el dinero disponible (960.000 euros) se podrán realizar más trabajos dentro del contrato.

Aunque de manera continua se realizan inspecciones para detectar anomalías, como baches en la calzada, separadores que se hayan roto, raíces de arbolado que puedan afectar al asfalto del carril, etcétera, el objetivo municipal es garantizar el correcto estado de las diferentes vías ciclables y analizar las circunstancias propias de algunos puntos para, con pequeños retoques, mejorar la seguridad vial de su trazado o de sus conexiones.



La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha señalado que "gracias a este nuevo contrato estamos mejorando la red existente, que es en proporción una de las más importantes de entre las grandes capitales españolas, con 162 kilómetros".

Tres pilares básicos

El plan de actuación puesto en marcha tiene tres ejes de trabajo. En primer lugar, la reparación de tramos con deficiencias, identificando aquellos en peor estado de conservación y trabajando en reformas más profundas para mejorar la seguridad.

Además, se ha focalizado el trabajo también en la reparación de desperfectos puntuales que pueden suponer un riesgo y se ha actuado sobre ellos. Asimismo, se ha fondeado y repintado en carriles bici.

La Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, en la que está incluido el Servicio de Diseño y Explotación, está trabajando esta semana en zonas como la Avenida de Ranillas y el Paseo Echegaray y Caballero, entre el Puente de Santiago y el Puente de la Almozara.

Asimismo, se han realizado ya reparaciones en tramos amplios del Paseo Tierno Galván; la Vía de Ramón Pignatelli, en Torrero; el Paseo de Colón, junto al Hospital San Juan de Dios; y Avenida de los Pirineos (Valle de Broto-Arquitecto de la Figuera).



En cuanto a las mejoras puntuales, ya se ha trabajado en 102 ubicaciones, en calles como Mariano Malandía, Balbino Orensanz, Marqués de San Felices, Puente del Tercer Milenio, San Juan de la Peña, Duquesa Villahermosa, Marqués de la Cadena, Academia General Militar, Sainz de Varanda, Velilla de Ebro, Camino de las Torres, Ronda Hispanidad (en muchos puntos distintos), Puebla de Híjar, María Zambrano, Neptuno, etcétera.

En próximas semanas se intervendrá, entre otros sitios y en función de la planificación correspondiente, en puntos de Avenida de Casablanca, Séptimo Arte, Ibón de Plan o Paseo Longares, entre otros.