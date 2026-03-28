La cesta de la compra se encarece en Aragón debido a la guerra en Oriente: ¿Qué hacemos, no comemos?

El conflicto en Oriente Medio y sus posibles repercusiones ya se ha dejado notar en el bolsillo de los aragoneses y en algunos productos. Aunque en el Mercado Central de Zaragoza la actividad transcurre con la normalidad de siempre, comerciantes y consumidores observan la situación con inquietud.



Antonio Langoyo, jefe de Carnicería Antonio Maestros del Corte, explica que en lo que se refiere a su sector -cerdo, cordero, pero principalmente el ternasco de Aragón- los precios llevan mucho tiempo al alza.

"Ya estaban caros y se siguen manteniendo así hace tiempo y pienso que realmente el problema no es la guerra. Esta es la excusa de este gobierno para justificar el alzado de los precios", asegura. A esa reflexión suma una crítica a algunas de las medidas aplicadas para amortiguar la subida, como las rebajas en el combustible, que considera insuficientes. "Son 40 o 50 céntimos, lo que es nada", lamenta.

A pocos metros de allí, en el puesto número 32, dedicado también a la venta de carne, se encuentra Óscar, quien reconoce que el precio ha subido "ligeramente". Admite que factores como el coste de la gasolina influyen, aunque considera que, por ahora, ese incremento apenas se ha dejado notar.

En esa misma línea está Maricarmen Carrer, encargada del puesto número 29 con la venta de jamón y quesos. "No hemos visto aumentado el precio, está igual que hace unos días. Es sobre todo debido a la gasolina y los carburantes pero no nos ha afectado", señala.

Precio del ternasco en el Mercado Central. E.E

En el caso del pollo, la sensación es parecida. Desde Pollería Olga cuentan que solo ha subido "cinco céntimos", mientras que el resto del género se mantiene "igual, de momento". La preocupación, sin embargo, es latente. "Es todo como una cadena y cuando empiece a subir todo, pasará con todos los productos".

Ese es, precisamente, el clima que sobrevuela entre muchos comerciantes: una calma tensa, sostenida por la incertidumbre. En Menuceles Cristina y Alba, las encargadas, del mismo nombre, creen que si sigue encareciéndose el precio del transporte o el combustible, "no tardará mucho en que suban sus productos". "Estamos a la espera", dicen.

Pero aunque la mayoría de los comerciantes no percibe todavía una subida generalizada, hay productos concretos que ya destacan por su encarecimiento. Uno de ellos es el tomate, cuyo precio ha aumentado hasta 1,50 euros el kilo. "En el tomate que viene de Almería sí que lo hemos notado muchísimo", asegura Juan Carlos, encargado del puesto Frutas Patri y Juank.

Y es que para Julio Artigas, dueño de Frutas Furruchagas, el tomate también es el producto que se lleva el premio a mayor precio.

Precio de algunos tomates en el Mercado Central. E.E

En su opinión, las frutas y hortalizas procedentes del sur, especialmente de Almería y Granada, han experimentado una subida moderada vinculada al transporte. Sin embargo, en el caso concreto del tomate, apunta a otra razón. "Es por la escasez de género porque hace un par de meses los invernaderos sufrieron por las tormentas y no salió la producción que tenía que salir", explica.

"Los precios están altísimos"

Si entre los comerciantes predominan la prudencia y la espera, entre los consumidores el diagnóstico es mucho más rotundo. Para muchos de ellos, la subida de precios ya es una realidad. "Los precios están altísimos, cuando tendríamos que manifestarnos de verdad no lo hacemos", dice indignado José, mientras hace la compra en el Mercado Central.

Por su parte, Anabel, que acaba de terminar de llenar su cesta, asegura que el importe final se ha disparado en comparación con meses anteriores. Según relata, el coste total ha subido “el doble”. "Uno o dos euros han subido los productos", añadiendo en concreto que "los pimientos verdes han subido el doble".

Ante esta situación se pregunta qué se puede hacer: "¿Qué hacemos, no comemos?". A esa percepción se suma Mariola, que compra verduras junto a su marido y considera que “la guerra sí está afectando a los precios”.

"En general está todo más caro, la fruta, el pescado o la carne. Estamos gastando unos 30 euros más", concluye.