Los trabajadores de parques y jardines tienen nuevo convenio con FCC: estas son las condiciones hasta 2028

Los trabajadores de Parques y Jardines en Zaragoza han ratificado el preacuerdo alcanzado este lunes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), por el comité de empresa y los directivos de FCC. Se ha decidido así a través de una asamblea, celebrada este martes a las 11.00, en la que 158 empleados han votado a favor de lo acordado (frente a 30 encontra y 7 en blanco de un total de 195 votos emitidos).

Así, se ha concluido una larga e intensa negociación que viene trabajándose por ambas partes desde octubre de 2024 (desde cuando quedó caduco el anterior convenio). Entre las mejoras alcanzadas, según han señalado desde el comité a este diario, está la subida del IPC en 2025 y 2026, así como también para 2027 y 2028, años en los que además se sumará una mejora salarial del 1% sobre tablas salariales y antigüedad.

Además, los trabajadores también han conseguido pasar de trabajar uno de cada seis fines de semana a uno de cada siete, también han ganado un día más de asuntos propios a partir de este 2026.

Nuevo pliego de zonas verdes

Precisamente el viernes pasado el gobierno de Zaragoza aprobó los pliegos que regirán el Sector 1 del nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes municipales. Estos están divididos en dos lotes diferenciados: por un lado parques urbanos y por otro los paseos arbolados, el parque del Agua y los barrios rurales.

En total, el contrato tiene un presupuesto anual de 31.770.845 euros y 349 personas adscritas al mismo. En el contrato de 2024 se destinaron 20,1 millones.



Además, aunque ahora no es objeto de esta licitación, se mantiene el denominado Sector 2, contrato reservado a empresas de inserción y que se ocupa, fundamentalmente, del mantenimiento de los parques de la Margen Izquierda (salvo el Parque del Agua).

Un contrato que, además, incluirá las condiciones acordadas en el nuevo acuerdo de convenio de FFC. Y es que, precisamente, la negociación se intensificó estas últimas semanas tras darse a conocer que el Gobierno de Natalia Chueca incrementaría casi un 40% el presupuesto de la contrata, mientras que la pantilla denunciaba que la empresa no aplicaba la subida del IPC.

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