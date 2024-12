Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola: “Nos oponemos frontalmente a los proyectos de renovables en la huerta”

Pedrola vivió este jueves una de las citas que tiene marcadas en rojo en su calendario. Desde 2015, esta localidad de la Ribera Alta del Ebro entrega sus Premios RSE, con los que reconoce las buenas prácticas de las empresas de la comarca. Adient, dedicada a la fabricación de componentes para el automóvil, se llevó el galardón a la Mejor Empresa.

La alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, destaca en una entrevista en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN la capacidad de la industria de la localidad para diversificar sus proyectos, pese a que la cercanía con la planta de Stellantis hace que la automoción tenga un peso relevante. La expansión de las renovables ha sido un punto de inflexión en los últimos años, aunque, eso sí, se opone “frontalmente” a los proyectos que se ubiquen en la huerta.

P.- Esta semana se han celebrado los premios de RSE en Pedrola, que ya son una cita consolidada.

R.- Este año es la octava edición. Estos premios nacen con la necesidad o con la intención de que haya una relación de las empresas de nuestros polígonos industriales con el municipio. Era necesario que las empresas conociesen nuestro municipio y que nuestro municipio tuviese conocimiento de ellas, porque es un número largo.

Independientemente de la responsabilidad social que tenemos que ver con las empresas para con sus empleados, es muy importante esa interrelación con lo que son los municipios. El que conozcan la zona en la que estamos y el que conozcan a sus gentes y ver qué se puede ofrecer desde las administraciones públicas a las empresas que están dentro de nuestro término municipal, y viceversa. De hecho, yo creo que ha crecido esa relación y se ha fortalecido a lo largo del tiempo.

Adient, fabricantes de componentes para automóviles, se llevó el galardón a la Mejor Empresa Raquel Jiménez

P.- Además, tratan de reconocer a las empresas que están ubicadas en esta zona, en esta comarca, que es un núcleo importante industrial en Aragón

R.- El municipio de Pedrola, hasta los años 80, era eminentemente agrícola. Llega en ese momento General Motors, se implanta y pasamos en pocos años a vivir prácticamente de la industria. Se sigue manteniendo la agricultura como tal, pero evidentemente la mayoría de la gente trabajadora pasa a formar parte del tejido industrial de la zona.

Nos permite crecer como pueblo y consolidarnos. En aquellos años estábamos en unas 2.000 personas, ahora estamos cerca de 3.700 personas, pero no todo lo que creció la zona en industria. Al estar tan cerca de Zaragoza y tener unas comunicaciones aceptables, nos delimitó un poco a que el municipio creciese a la vez que ha crecido el tejido industrial de Petrona y de la Ribera Alta.

La industria

P.- Hay un punto de inflexión, que son las llegadas de las renovables.

R.- Pedrola hace una apuesta muy importante y seria, y es que es de los municipios que más término municipal tienen. El 70% está geográficamente muy bien situado, es terreno seco, de monte, poco productivo, tiene fácil acceso al agua y a las redes de gas, y una muy buena posición para generar energía, tanto eólica como fotovoltaica. Esa convivencia entre la energía limpia y el tejido industrial era fundamental.

Los Premios RSE se crearon en 2015 Raquel Jiménez

P.- ¿Es preocupante la situación que puede estar viviendo la automoción ahora mismo?

R.- Evidentemente que sí. Nos preocupa la situación de la empresa más potente, que es Stellantis, con este parón técnico que está realizando. También es preocupante la situación internacional, cuando miramos a Estados Unidos y vemos que están volviendo a marcar unos pasos que ya creíamos que ya nos habíamos dejado atrás, enfocándose a las energías fósiles. Debemos tener un poquito de calma, analizar bien la situación y, sobre todo, crecer de forma sólida y contundente, es decir, no empezar a dar pasos hacia atrás en falso. Debemos seguir insistiendo en la línea de la descarbonización, si no al 100%, esa cohabitación de esas dos cosas que son la energía eléctrica y la fósil.

P.- También han logrado un poco reducir la dependencia del sector de automoción, por ejemplo con la inversión de Sphere. Eso también ayuda a no depender tanto de la automoción.

R.- Se ha trabajado en dos sentidos. Las plantas que estaban en el polígono ya no dependen tantísimo, en este caso, de Stellantis. Y se está apostando por otro tipo de industrias como es Sphere, de economía circular, o Scanmetal, de recuperación de metales. Están empezando poco a poco ya con la producción. Nos está costando porque hay algunas entidades eléctricas que hay que tirarles un poquito de la oreja. Necesitamos es que apoyen a la industria que viene y no que nos la paralicen porque los tiempos son muy importantes para todos y no podemos estar a la espera de según qué servicios.

Quitado esta pequeña espinita que tenemos ahí y que tenemos que trabajar muchísimo para que llegue a una finalización y el proceso del proyecto de Scanmetal pueda comenzar al 100%, estamos viendo que hay un interés por la zona de otras empresas que no están relacionadas con el automóvil y que está interesando muchísimo por la situación geográfica. Estamos a hora y media de Madrid, de Barcelona y del Corredor Cantábrico.

Los Premios RSE se celebran anualmente en el Palacio de los Duques de Villahermosa de Pedrola Raquel Jiménez

P.- ¿El problema con Scanmetal es el enganche a la red eléctrica?

R.- Sí. Evidentemente, son empresas de economía circular y quieren trabajar todo con energía limpia. A Red Eléctrica le está costando contestar a este tipo de proyectos. No puede ser que se nos bloquee esa entrada de proyectos por este tipo de cosas. Sí que tenemos buenas relaciones con ellos, pero un empujoncito hay que dar. Yo entiendo que todo lo que se instaura en Zaragoza tiene mucha más prioridad y salida, pero no nos pueden olvidar a los municipios de alrededor.

Las energías renovables

P.- Reclaman más infraestructuras ferroviarias

R.- Tenemos una inversión muy importante de ADIF en la zona para reforzar la entrada de materiales dentro del polígono y dentro de Stellantis. Han empezado las obras hace una o dos semanas de casi 50 millones de euros, reforzando las vías de la estación de Grisén para entrar al polígono. Un refuerzo tan grande en las infraestructuras ferroviarias nos da muchas posibilidades. Entiendo que viene con la idea de la nueva gigafactoría. Todas las administraciones tenemos que trabajar en ese sentido y apoyar dentro de lo que cada uno podamos. En un momento dado de que no saliese ese tipo de proyectos, podríamos perfectamente reconvertirlo en cualquier otra cosa.

Ahora mismo, nos estamos focalizando en toda la entrada de mercancías y en las autopistas ferroviarias en Plaza, ya que habrá que ir pensando a futuro en diversificar esa entrada de materiales y no centralizarlo todo en Zaragoza. Sería perfectamente entendible que entrase en un ramal a la parte de la carretera de Logroño. Tenemos que ir viendo a futuro y reforzar muchísimo las conexiones tanto ferroviarias como de nuestras carreteras.

P.- Han hecho una apuesta por la implantación de energías renovables

R.- Este tipo de proyectos ha sido muy contestado en otras partes de nuestra comunidad. Nosotros, evidentemente, también tenemos nuestros límites. El 70% del municipio es un terreno muy bien adaptado para esa producción de energía. No así la parte de la huerta. Ahí sí que estamos poniendo una serie de líneas rojas. Hay una empresa, con unos proyectos muy concretos a desarrollar con molinos y, en este caso, estamos frontalmente opuestos a que eso se desarrolle.

Hay una parte importante en nuestro municipio que son los agricultores. Es una huerta buenísima, hay que preservarla y trabajar con ella, no terminar con ella. Ya estamos dedicando suficientes recursos a esa generación eléctrica y a esa cohabitación perfecta con la industria. Si dentro de poco no tengo los resultados que queremos, hablaremos en otro formato. Nos vamos a oponer frontalmente.

La residencia de mayores

P.- Ha iniciado su segunda legislatura frente al Ayuntamiento. ¿Qué objetivos se marca para estos años?

R.- Tenemos la suerte de contar con muchísimos servicios para la población, pero hay grandes retos, como son los niños pequeños. La escuela de educación infantil la vamos a mantener, pero ya estamos al límite. Habrá que empezar a pensar en proyectos de ampliación. Estamos muy orgullosos de toda la capacidad que estamos teniendo en tema deportivo y en temas culturales. Se está ofreciendo una fuerza cultural de las más importantes de la zona y estamos muy orgullosos de ellos. Pero en la parte de la tercera edad, la residencia claramente se nos está quedando insuficiente para la población que ahora mismo tenemos.

P.- Sobre esta residencia, por fin este pasado verano consiguieron la gestión pública. ¿Cómo marcha este proyecto de ampliación?

R.- Nos costó bastante. Esta residencia nace de una fundación en el año 1800, que ya tenía una serie de estatutos y se cohabitó muy bien con la administración. Evidentemente, las normativas van cambiando y, por temas puramente de procedimientos, la relación que se tenía anteriormente de apoyo a la residencia no podía ser. Decidimos hacer esa modificación y pasar a ser un ente del Ayuntamiento.

El proyecto creo que va bien. El proyecto de energía fotoaltaica que lleva la petrolera GAL en Pedrola y Pozuelo está ya en marcha. Toda entrada de recursos en el Ayuntamiento lo vamos a volcar completamente en la ampliación de la residencia. Si no contamos con un apoyo de esta manera, no tenemos capacidad económica para llevarlo a cabo. Se lo debemos a esta población. Hemos llegado hasta donde estamos gracias a ellos.

Vivienda y conexiones

P.- ¿Cómo está Pedrola en temas de vivienda?

R.- No es una cosa puntual de ahora, nos viene ya sucediendo. Zaragoza fagocita todo el tema de vivienda y recursos. Llevamos muchos años que hemos perdido mucha capacidad en terrenos urbanísticos. Cuando te quedas con muy poco terreno urbano, si esto se une a una fuerte demanda, sube muchísimo el suelo. No tiene sentido que edificar una casa en Pedrola cueste casi lo mismo que tener un piso en Zaragoza. Hemos hecho una apuesta muy importante en comprar terreno y tenemos un proyecto para 21 viviendas unifamiliares.

Ahora mismo, estamos con la tramitación legal de lo que tiene que ser el proyecto para que encaje dentro de la administración y a los interventores y para poder sacarlo a los vecinos a un coste asequible. Además, como casi todos los municipios de la zona, hemos estado reunidos con el consejero Octavio López y pusimos a disposición de la DGA para la construcción de pisos de alquiler con la posterior compra, que es el proyecto que lleva en marcha el gobernador.

P.- ¿Qué le falta a Pedrola?

R.- Algo muy importante, que es la conexión. Figueruelas y Pedrola somos los últimos pueblos que entran dentro del consorcio de transportes de Zaragoza. El nuevo mapa de autobuses va a ser muy importante para el municipio para tener esa buena conexión con Zaragoza. Vamos a crecer de dos a nueve líneas de autobús y además van a tener la peculiaridad de que van a conectar un municipio con otro.

Hay otra apuesta que vendrá luego y es que se están reforzando esas líneas ferroviarias para entrada de mercancía. Yo creo que será momento de que se refuercen esas líneas de cercanías con el tren. La carretera de Logroño o la N-232 ya están llevando un peso muy importante de tráfico y, si de repente ponemos en la zona una gigafactoría de baterías con miles de trabajadores más, esa carretera puede colapsarse. Habrá que pensar un poco más allá, y ver si el ferrocarril nos puede dar más servicio.