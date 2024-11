Enrique Salueña, alcalde de Fuendetodos: “El bicentenario de Goya tiene que llegar al pueblo donde nació”

La figura de Francisco de Goya recorre prácticamente cada rincón del municipio de Fuendetodos. El Gobierno de Aragón va a impulsar los actos por el bicentenario de su fallecimiento en 2028, y la localidad quiere situarse como el centro neurálgico de las actividades y celebraciones, como reclama su alcalde, Enrique Salueña, en una entrevista en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Pero, al margen de Goya, Fuendetodos pretende crecer e impulsar su hostelería y atraer a más visitantes. Para ello, está construyendo una nueva oficina de turismo y quiere desarrollar su actividad en torno a la naturaleza, además de restaurar la ermita de Nuestra Señora del Prado.

P.- Es este su tercer mandato al frente del Ayuntamiento. ¿Qué objetivos se marca en esta legislatura?

R.- Seguir fomentando la obra de Goya y todo lo relacionado con Goya. Nos estamos centrando también mucho con el medio ambiente y con los neveros de Fuendetodos, ya que es el primer pueblo en tener más neveros de Aragón. También queremos impulsar la hostelería, que es lo que le va a dar vida al pueblo y de lo que tenemos que vivir en Fuendetodos, el turismo y hostelería.

P.- La figura de Goya está muy presente en el municipio y ahora quiere impulsarse con el bicentenario del fallecimiento en 2028. ¿Qué papel puede jugar Fuendetodos?

R.- El Gobierno de Aragón está preparando unos actos muy importantes para ese año y yo creo que Fuendetodos ahí va a pegar un empujón muy interesante. Lo único que ahora no se pueden desvelar.

P.- Intuyo que el deseo será que los actos no se centralicen sólo en Zaragoza, sino que lleguen también a la localidad donde nació.

R.- Es que es fundamental. Si lo centras solamente en Zaragoza, queda muy monótono. Tienes que ir, sobre todo, a Fuendetodos, que es donde está la cuna y donde nació el genio, y donde tenemos una buena relación con Burdeos, que es donde falleció.

P.- ¿Qué le parece que se vaya a crear un Centro Goya en Zaragoza?

R.- La verdad que me hubiera gustado más que se hubiera dado un empujón al museo que tenemos en Fuendetodos inacabado. Si ha decidido hacer la plaza del Pilar, me imagino que es por la cantidad de visitantes que tiene Zaragoza de por sí ya, pero sería más chulo en Fuendetodos, por supuesto.

P.- ¿Cómo está ese proyecto del museo?

R.- Totalmente parado y cada día más deteriorado. Nadie quiere saber nada y el Ayuntamiento no puede por sí solo afrontar esa obra. Es necesaria aportación económica para acabarlo y luego para mantener ese edificio tanto de personal como de los gastos que conlleva un espacio de esta magnitud.. Tiene que ser con ayuda, bien del Gobierno central, del Gobierno de Aragón.

P.- ¿Qué sería Fuendetodos sin la figura de Goya?

R.- No me lo quiero ni imaginar. Tendríamos muchos menos habitantes, y ya de por sí somos pequeños. La mayoría de la gente vive del entorno de Goya y, de los pocos jubilados que hay viviendo en el pueblo, si viven es porque hay otra gente que está viviendo y entonces se sienten más arropados. Si no, estaría muy pobre el pueblo.

Turismo y hostelería

P.- Al margen de Goya, ¿qué más planes tiene para Fuendetodos?

R.- Se está construyendo la oficina de turismo, que es el pilar angular que nos faltaba para funcionar el pueblo. Luego se está impulsando la naturaleza con las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), el sendero ciclista y restaurando la Nevera de Culroya. Se está haciendo también la peatonalización de la plaza de Goya, lo único que con las lluvias hemos tenido que paralizar la obra. También estamos restaurando la ermita de Nuestra Señora del Prado, y se va a terminar el paseo de la carretera, que es una cosa que nos hacía falta hace muchos años. Y tenemos muchos más proyectos, como terminar la obra del hotel y dotar a Fuendetodos de más servicios de hostelería.

P.- Porque impulsar el turismo sería fundamental para darle más vida a Fuendetodos.

R.- Eso es lo que pretendemos a partir de marzo. Vamos a hacer campaña publicitaria. Por eso queremos preparar hostelería, porque si traes mucho turismo pero luego no das servicios… Hemos tenido ahora unos meses con poca gente en el pueblo, porque tampoco hemos hecho una campaña para sensibilizar a que vengan a Fuendetodos, pero ahora con todo lo que estamos preparando para la primavera sí que va a ser muy interesante.

Vivienda

P.- Uno de los grandes problemas en la actualidad es la vivienda y la dificultad para acceder a ella. ¿En Fuendetodos hay vivienda disponible?

R.- No. En estos momentos no hay nada. El Gobierno de Aragón va a construir cinco pisos para gente para que vengan a trabajar a Fuendetodos. El año que viene, el Ayuntamiento ya está mirando casas por el casco urbano para restaurar y que la gente que venga a trabajar al pueblo que tenga una vivienda donde vivir.

P.- ¿Cómo están las viviendas?

R.- La mayoría de las que quedan están muy deterioradas. Hay que hacer inversiones que son fuertes. Depende del precio que te cueste la compra, si luego tienes que gastar mucho dinero en obra, te cuesta más caro que un piso en Zaragoza. Alguien que viene a trabajar con un contrato a lo mejor de cinco meses no se va a meter a comprar una vivienda.

Energías renovables

P.- Sobre energía renovable, hay un proyecto que está causando polémica, el de Rima Energy. Usted exige que se soterre la línea de alta tensión.

R.- Está en los juzgados. Esta empresa no ha querido entender desde el primer día que tiene que ir soterrado. Hay otra compañía que viene de Villanueva de placas solares y ha entendido perfectamente y lo trae soterrado. Fuendetodos tiene una carga ya impresionante de líneas de luz, con más de diez lineas de alta y media tensión y ocho subestaciones. Es un volumen que Fuendetodos ya no puede asumir. Por eso aprobamos las normativas de que todas las líneas nuevas fueran soterradas, pero esta empresa no lo está entendiendo y lo único que quiere es llevarla aérea.

P.- Aparte de las líneas, esta zona está sufriendo mucho la expansión de parques eólicos.

R.- Los parques eólicos ya llevan más de 20 años, aunque la parte de Azuara ya son nuevos. Las líneas ya vienen todas de placas solares que están poniendo por los pueblos de alrededor y a nosotros nos está causando mucho problema tanta línea.

P.- ¿Falta ordenación por parte del Gobierno de Aragón?

R.- Exactamente, es lo que está faltando en Aragón. Cualquiera no puede estar haciendo líneas, igual que no tendría lógica si nos pusiéramos todos a hacer carreteras por donde nos diera la gana. Se me ha tachado que estoy en contra de las energías verdes. ¿La energía verde se hace a través de talar miles de pinos, sabinas, coscojos y romeros? Me parece un poco preocupante que implantemos placas solares eliminando naturaleza. Encima, al haber tantas líneas de luz, en caso de incendio forestal no puede intervenir nadie, ni helicópteros, ni aviones, y hay que dejar que se queme todo. Sin embargo, si está soterrado, puede intervenir todo el mundo tranquilamente y la naturaleza se regenera.

Despoblación

P.- ¿Qué le falta todavía a Fuendetodos?

R.- Muchas cosas, pero, sobre todo, que no se nos baje la población, mantenernos por lo menos. Estamos apostando por crear puestos de trabajo y vivienda. También tenemos planteado hacer una residencia a ancianos, de bungalows, con sus jardines, que todos tengan su espacio y su libertad, que estén mucho más a gusto que metidos en una habitación normal.

P.- ¿Cómo ha afectado la despoblación a Fuendetodos?

R.- Nos estamos manteniendo bien. Aún tenemos bastante gente joven y estamos aguantando. Este año, por ejemplo, queremos hacer un gimnasio, para que a la gente joven les motive más, y que no se nos vaya nadie del pueblo.