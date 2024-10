Incidencia en el tranvía de Zaragoza entre las paradas de la chimenea y murallas

El tranvía de Zaragoza se ha cortado en la mañana del jueves 24 de octubre entre sus paradas de la chimenea y murallas en ambos sentidos. Sobre las 8.00 se produjo un incidente técnico en un convoy lo que ha provocado el cierre en ese tramo del trayecto.

Sobre las 10.00 se ha recuperado el servicio. Los técnicos han estado trabajando en el problema para solucionarlo lo antes posible. Durante dos horas el tranvía no ha realizado el tramo que cruza el puente de Santiago entre la parada de la Chimenea y Cesar Augusto.

Se habilitaron autobuses para que los usuarios puedieran realizar ese trayecto en bus en vez de andando. Sin embargo, el trayecto ya ha sido rehabilitado.

Por suerte, el incidente se trata de un problema técnico, por lo que no hay que lamentar daños humanos. Hace una semana hubo un accidente con el tranvía de la ciudad. Una mujer resultó herida al ser atropellada por el tranvía a la altura de la plaza de España de Zaragoza. Pudo ser atendida in situ y, no se teme por su vida.