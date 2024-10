Zaragoza reabre la polémica de los carriles multiusos: qué son y cómo se podrían llevar a cabo

Casco obligatorio, seguro o carriles multiusos son algunas de las novedades que se han anunciado este último mes en términos de movilidad urbana. Todos ellos entran dentro de la Ordenanza de Movilidad que entró en vigor el pasado 11 de septiembre y que tanto revuelo ha causado en la ciudad.

La puesta en marcha de nuevas normas de circulación contemplaban una medida, petición de vox para aprobar la Ordenanza, que pretende crear calzadas de vehículos mixtos. Se trata de los carriles multiusos, en los que están previstas las vías exclusivas de autobuses, donde podrían circular de manera conjunta tanto el transporte público y los taxis como las motocicletas y ciclomotores.

No es un cambio en la movilidad urbana que guste a la izquierda. Lo intentaron frenar en su día, oponiéndose a la nueva Ordenanza, y ahora el debate y el rechazo han vuelto a resurgir en la capital de Aragón.

Presión y promesas

Ahora, con la negociación de presupuestos de 2025 a la vuelta de la esquina, el Gobierno acelera el cumplimiento de las promesas a los verdes, sus socios preferentes, antes de terminar el año. En esa carpeta de acuerdos, se encuentran estos carriles tan polémicos entre la oposición.

Para ponerse manos a la obra, y como prueba de que pueden llegar a hacerse realidad, el Gobierno municipal ha sacado a licitación tres estudios sobre movilidad. Entre los análisis se encuentran los carriles multiusos, siendo una solución que no ha parecido contentar a ninguna de las partes.

La investigación, en dos vías de la ciudad las analizadas (aún por concretar) con un coste de 15.000,00 euros, ya ha sido puesta en duda por los socialistas, quienes aseguran que "perjudicará el ritmo y la espera del transporte publico en Zaragoza".

En cuanto la opinión de Vox, a los estudios licitados por el Ayuntamiento parecen estar todavía "lejos" de ser una realidad y, por tanto, "fuera de lo acordado". Lo ha asegurado a este diario el portavoz del grupo, Julio Calvo, quien ha alegado que "en otras grandes ciudades, como Madrid, funcionan perfectamente". Decía así que, este tipo de carriles mixtos son una medida "muy beneficiosa" para la ciudad.

Ha agregado también que "se está confundiendo continuamente el propósito y el fin de esta propuesta". Atendía así a las "equivocaciones de muchos" a la hora de criticar la medida: "Bajo ninguna circunstancia se pretende crear un carril donde circulen autobuses y bicicletas. Esto es para vehículos como motos, que no corren ningún peligro y tienen otro tipo de circulación", ha explicado.

No obstante desde el Gobierno municipal niegan que "sea una puesta en marcha definitiva" e insisten en que la investigación marcará si estas vías pueden ser "seguros o no" en términos de movilidad urbana. Para clamar el fuego de la polémica, han incidido desde Urbanismo que no son tan fáciles de implantar.

Recuerdan así que la nueva Ordenanza de Movilidad, en su Instrucción Técnica número 10, fija de manera estricta los criterios que hay que seguir para que algún carril bus pueda ser utilizado, de manera temporal o permanente, por otros vehículos que no sean buses o taxis. "El estudio técnico que se hará ahora pretende analizar esta posibilidad", han incidido.

Y, en caso de que se diera esa hipótesis, "deberá contarse imperativamente con informes favorables de diferentes servicios municipales, como Movilidad, Policía Local o Bomberos", han agregado.

La Instrucción Técnica

Así se recoge en la Instrucción Técnica referida: "Los informes y estudios serán entregados a la Oficina con competencias en movilidad urbana y a la Policía Local. Éstos deberán emitir un informe que avalará la corrección de los estudios presentados y dará traslado al Órgano competente en materia de movilidad urbana de la viabilidad de la implantación basándose en los informes y estudios entregados".

Además, se señala que el Órgano competente en materia de movilidad resolverá la implantación o no del carril en la vía de bus urbano y como se deberá señalizar la nueva calzada mixta.