El convenio con Red Madre Zaragoza seguirá adelante: "Apostamos por la libertad de elegir"

El convenio firmado con la Asociación Red Madre Zaragoza seguirá adelante. Así se ha dictaminado, con 19 votos a favor del PP y Vox, este jueves durante el pleno celebrado en el Ayuntamiento.

La moción, presentada por el grupo municipal PSOE y apoyada por ZeC, pretendía retirar el convenio firmado entre el organismo municipal y la asociación "antiabortista". La dotación, que se hizo pública el pasado 10 de septiembre, alcanzaba un importe de30.000 euros y buscaba financiar una parte los servicios y actividades de la entidad en la ciudad.

Asimismo, la propuesta pretendía reprobar a la consejera María Ángeles Orós por "no denunciar las declaraciones racistas y xenófobas" ese mismo día de septiembre. Palabras que, tal y como ha reiterado el concejal socialista, Francisco José Galán, decían "quinquis, pandilleros o generadores de guetos", entre otros calificativos "xenófobos".

"Amordazar la libertad"

El consejero de Servicios Sociales y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, se ha dirigido a Galán para exponerle que a la censura hacia Orós "no es por su gestión ni sus palabras, si no por algo que no ha hecho". El concejal socialista ha insistido en que "no reprobar estas declaraciones hace que Zaragoza se convierta en un lugar oscuro y lúgubre".

Una consideración que ha recogido Lorén para apuntar que "se deben matizar, entonces, otras expresiones que han proferido desde el PSOE como 'cara polla' o 'saco de mierda".

Por su parte, la concejala de Vox, Eva Torres, ha descrito la moción como una manera de "amordazar la libertad de expresión". También ha sacado a relucir esta cuestión Lorén, quién ha asegurado que el Ayuntamiento "apuesta por la libertad de elegir", en vez de "pretender amordazar la libertad de prensa o educación".

Sobre las declaraciones denunciadas por PSOE y Zec, Torres ha sentenciado que la presidenta de Red Madre Zaragoza, Rosa María Marquina, "habló de estos niños como tesoros".

Una afirmación que ha causado revuelo entre los presentes en el salón de plenos. Se han dejado oír frases como "que barbaridad", en contra de las explicaciones de Torres. En especial, cuando la concejala ha señalado que Vox "no está a favor del aborto y sí en pro de la vida".

"Mímesis hacia la ultraderecha"

Decía Galán que, en términos de elección y determinismo femenino, no se debe mezclar "la natalidad con la salud y el respeto hacia la mujer". Algo que la representante de organizaciones feministas, Rosario Arcada, ha recriminado también.

En su discurso ha denunciado los términos "xenófobos" utilizados en esa presentación de dicho convenio. Y, ha finalizado el mismo, recalcando "la importancia de respetar los derechos humanos y no discriminar a las mujeres por su nacionalidad".

Un punto que ha dicho "echar en falta" en la actualidad. Porque, esta "pérdida de derechos", ha apuntado, "son los que el Gobierno de la ciudad le permite a la ultraderecha".

En la misma línea ha seguido la concejala de Zec, Elena Tomás, quién ha definido este convenio como una "mímesis de la derecha hacia la ultraderecha". En sus declaraciones ha rememorado aquella rueda de prensa en la que, ha señalado, "se infantilizó a las mujeres y se permitió el uso de palabras racistas".