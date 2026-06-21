El Pirineo aragonés registra una intensa semana de rescates con un fallecido y varios heridos de gravedad

Los equipos de rescate de montaña de la Guardia Civil han vivido una de las semanas más intensas del inicio de la temporada estival en el Pirineo aragonés.

Entre los días 16 y 20 de junio se llevaron a cabo numerosas intervenciones en distintos puntos de la provincia de Huesca, con un balance marcado por un accidente mortal, una evacuación especialmente compleja de una montañera con heridas graves y una larga lista de incidentes.

El suceso más grave tuvo lugar el pasado viernes en el término municipal de Castejón de Sos. Un parapentista francés de 56 años, cuya desaparición había sido comunicada tras no regresar de su vuelo, fue localizado por los equipos de búsqueda en una zona de difícil acceso.

Los especialistas desplazados hasta el lugar confirmaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Su cuerpo fue evacuado en helicóptero y trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Ese mismo día se produjo otro de los rescates más delicados de la semana. Una montañera sufrió una caída tras deslizarse por una pendiente de nieve en el Pico Infiernos, en el término municipal de Panticosa. Como consecuencia del accidente, padeció un traumatismo craneoencefálico, fracturas en las costillas y diversas laceraciones.

La Guardia Civil destacó la complejidad técnica de la operación debido tanto a la peligrosidad del terreno como a la gravedad de las lesiones. Tras ser rescatada, fue trasladada en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Más allá de estos dos casos, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en numerosas ocasiones para auxiliar a senderistas y montañeros afectados por lesiones, agotamiento o problemas físicos surgidos durante sus rutas.

Varias personas sufrieron esguinces y fracturas tras tropezar en senderos de montaña, mientras que otras necesitaron ayuda por enfermedades repentinas o episodios de fatiga.

Uno de los aspectos que más se repite en los informes de rescate es la falta de previsión.

La Guardia Civil señala que varias de las intervenciones estuvieron relacionadas con una planificación inadecuada de las excursiones o con una sobreestimación de las capacidades físicas de los participantes.

En algunos casos, los montañeros quedaron bloqueados en zonas abruptas sin posibilidad de continuar; en otros, fueron sorprendidos por tormentas en alta montaña, quedando empapados, agotados y sin capacidad para regresar por sus propios medios.

Las altas temperaturas también comenzaron a dejar huella durante la semana. Un grupo de senderistas tuvo que ser evacuado en la zona de las pasarelas de Montfalcó debido a los efectos del fuerte calor, mientras que otras personas precisaron asistencia por agotamiento extremo durante sus recorridos.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de preparar adecuadamente cualquier actividad en montaña, consultar la previsión meteorológica, elegir recorridos acordes a la condición física de cada persona y llevar material suficiente de agua, ropa y alimentación.