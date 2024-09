El Ayuntamiento de Huesca denunciará a una peña por una presunta agresión machista contra la alcaldesa

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huesca se encuentran armando una denuncia contra miembros de la peña Alegría Laurentina por presuntos "insultos machistas" a Lorena Orduna, la alcaldesa de la ciudad, en las fiestas de San Lorenzo.

Los hechos a los que se ha remitido la regidora en una comparecencia de prensa este miércoles se enmarcan en el día 10 de agosto, en plenas celebraciones en honor al patrón Huesca, San Lorenzo.

Se refiere expresamente a los insultos y vejaciones vividos cuando se dirigía a realizar una entrevista a un medio de comunicación junto a dos miembros de su equipo. En el momento, fue increpada por numerosos miembros de la peña mencionada con anterioridad a gritos de 'hija de puta', 'puta' o 'sin vergüenza'.

Ante la escala de acoso, se vio en la necesidad de llamar a la Policía Local de Huesca para que interviniera y la escoltaran. Este acto propiciado por Alegría Laurentina se enmarca en el descontento por parte de los miembros tras la prohibición de realizar conciertos en la sala Jai Alai. Lo que ocasionó las pitadas durante la procesión del día 10 de agosto.

Por ello, desde el Consistorio han querido "denunciar públicamente lo ocurrido el 10 de agosto" porque "Huesca ni ninguna mujer se merece esto". "Quiero andar tranquilamente por mi ciudad como he hecho siempre", ha señalado.

Ante estos hechos, Orduna ha hablado tajantemente y ha defendido su posición: "No quiero que me censuren a mí como mujer, como madre y como alcaldesa. Por eso, lo ocurrido no fue una libertad de expresión, eso fue un insulto machista contra una mujer en un acto protocolario en el que no te puedes defender", ha denunciado la primera edil.

Ha ratificado la necesidad de la presencia policial ante la situación y ha querido agradecer tanto al medio de comunicación presente como al resto de vecinos que participaron en intentar frenar los insultos y pitidos.

Así, ha invitado a todos a la reflexión: "¿Es ese el ejemplo que queremos dar a nuestro hijos, la educación que pretendemos para nuestro jóvenes, la imagen de ciudad que vamos a ofrecer a los turistas?".

¿Por qué ahora?

Orduna también ha señalado que si el momento para hacer público esta decisión se ha dado más de un mes después de lo ocurrido ha sido para "no enturbiar el buen funcionamiento de las fiestas" y continuar "con normalidad".

Ha sido ahora con las imágenes recabadas de la Policía Local de Huesca y las distribuidas por la ciudad cuando se ha comenzando a mover jurídicamente. Estas grabaciones han permitido la identificación de todos individuos, "mayoritariamente hombres", que participaron en la escena.

Por todo ello, ha querido recalcar que estos comportamientos e insultos machistas no se deben permitir "y deben condenarse". Al hilo de esto, ha pedido que miembros del PSOE y Vox condenen lo ocurrido ya que sostiene que han animado estos comportamientos. Además, ha hecho una petición expresa para el grupo socialista a actuar "responsabilidad y no alienten a la violencia, ni al machismo que tanto defienden".

Posible malversación de fondos

Durante la comparecencia, la alcaldesa ha mostrado una serie de documentos técnicos que avalan una posible "malversación de fondos" durante ocho años a manos del PSOE. Así, se ha referido a un total de 107.000 euros de las arcas públicas destinados a obras en el edificio privado de la peña Laurentina.