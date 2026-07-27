La ministra Rego lleva a Vox a la Fiscalía por quitar la "propina" a los menores migrantes de Aragón: "Es repugnante"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. E. E.

Nueva polémica entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo PP-Vox de Jorge Azcón.

El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego ha remitido un oficio a la Fiscalía de Menores para alertar sobre la decisión de Vox de suprimir la asignación económica semanal que percibían los niños, niñas y adolescentes migrantes en los centros de protección de Aragón.

Esto, mientras "se mantiene para aquellos con nacionalidad española".

La medida, ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Alejandro Nolasco establece, a juicio del Ministerio, una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen.

"Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", ha señalado la ministra.

No lo ven así desde Vox. Los de Abascal remarcan que este dinero no tenía naturaleza salarial, asistencial, indemnizatoria ni prestacional.

Tampoco constituye una ayuda económica pública ni genera derecho subjetivo alguno a su percepción, aclaran desde el partido.

El cambio de postura llega tras las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Desde Vox cuentan que gracias a ellas se detectó la existencia de estas pagas, que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menas que actualmente "acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central".

"Racista y miserable"

Para la titular de Infancia, es una medida "racista y miserable" que criminaliza a menores por no haber nacido en España y busca establecer ciudadanías de primera y de segunda "como hacen los regímenes más perversos".

En este sentido, ha subrayado que se trata de "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox" y ha advertido de que el único objetivo de estas políticas es "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma".

La alianza PP-Vox empieza a desplegar su "prioridad racista" allí donde gobierna. Porque discriminar a niños y niñas tutelados por su origen no tiene otro nombre. Es un atentando contra nuestra Constitución y contra los derechos humanos. Os cuento ⬇️



[image or embed] — Sira Rego (@sirarego.bsky.social) 27 de julio de 2026 a las 18:06

En el oficio, el Ministerio considera que los hechos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor.

El texto recuerda que la medida es contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento o raza, así como al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.

El Ministerio recuerda que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo están obligadas a garantizar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y a promover su integración normalizada, sin discriminación alguna.

Asimismo, las asignaciones de este tipo contribuyen a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de las y los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta.

Por todo ello, el Ministerio traslada la información a la Fiscalía de Menores para que, si así lo considera, investigue los hechos y despliegue las medidas necesarias que aseguren la plena protección de estos niños, niñas y adolescentes.

"Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo", ha declarado en redes sociales.