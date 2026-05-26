Aragón sale al rescate de los clubes deportivos de élite y anuncia un plan tras el desastre de esta temporada

El Gobierno de Aragón está trabajando en un “plan de rescate indirecto” para los clubes deportivos de élite, basado en una serie de criterios que lo haga “eficiente”. Irá acompañado de un “plan estratégico de relanzamiento y tecnificación del deporte aragonés”, que incluirá un ‘Fondo Aragón Élite’, con modelos de subvención “menos lineales y más incentivadores”.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, durante su primera intervención en las Cortes para detallar la hoja de ruta de su consejería, que incluirá también al Deporte en su nomenclatura.

Unas palabras que han llegado en una semana donde todavía se llora los descensos del Real Zaragoza y Huesca a Primera RFEF, además de los de la SD Tarazona y el Bada Huesca. También, en los próximos tres días, se jugará su futuro el Casademont Zaragoza masculino.

Desde el Gobierno de Aragón no se esconde la “mayor preocupación” que genera la situación de los principales clubes de la Comunidad, lejos de sus mejores momentos, por el impacto social y anímico que tiene en los ciudadanos.

En esta línea, la vicepresidencia de Mar Vaquero pretende que Aragón sea “sede nacional del deporte”, pero también pone el foco en la necesidad de “controlar la violencia”.

“Cada vez hay más altercados que nos alertan como sociedad. Vamos a incorporar criterios éticos en convocatorias públicas, lo que hará que sea prioritario en la Dirección General de Deportes”, ha explicado Vaquero, que ha avanzado que se trabaja en la creación de un “grupo de deportistas y exdeportistas” que ayuden a difundir los valores del deporte.

La cultura

En lo relativo a la cultura, Vaquero ha prometido mantener la apuesta decidida por el regreso de las pinturas murales y profanas de Sijena, superando los “intentos de dilatarlo” de las instituciones catalanas, para que luzcan “con todo su esplendor” en el Monasterio oscense.

En este sentido, ha anunciado que se está elaborando un documental sobre la historia de los bienes de Sijena y que “cuente la verdad” sobre el expolio que sufrió el Monasterio.

También será un “eje prioritario” el impulso al Bicentenario de la muerte de Goya, con el seguimiento del plan director y actuaciones como el Centro Goya, cuyas obras están a punto de comenzar y que estarán concluidas en 2027, un espacio inmersivo en San Juan de los Panetes, y negociaciones para celebrar en Zaragoza la gala de los Goya en 2028.

“La cultura debe tener un plan, sin improvisación, y con hitos, con espectáculos de masas y actos minoritarios, donde tenga entrada toda la ciudadanía. Sin excepción, pondremos en marcha todas las expresiones que merecen espacio y reconocimiento”, ha afirmado.

Asimismo, se seguirá apostando por el programa ‘Aragón, reino de luz’, que ayude a mostrar cómo Aragón ha sido “parte fundamental” de la historia de España.

Coordinación política

Más allá de los asuntos concretos que son de su competencia, Vaquero tendrá entre sus principales funciones la “coordinación política, institucional y global” del nuevo Gobierno de PP y Vox, bajo las premisas de la “cohesión” y la “eficiencia”.

“Es imprescindible la coordinación del gobierno, con la garantía de que las consejerías trabajen en una dirección compartida, con objetivos comunes y una visión conjunta y una comunicación permanente para preparar los asuntos de gobierno y recabar la información necesaria para adoptar decisiones rigurosas y eficaces”, ha apuntado.

Su objetivo es que el Gobierno se aleje de ser “departamentos estancos” en los que “solo se gobierna para los suyos”, sino que ofrezca fortaleza frente al “ruido político” y planificación contra la “improvisación”.

“Esto es un gobierno de dos formaciones políticas que suman 40 diputados, pero queremos crear un contexto donde todos los aragoneses vean un contexto para realizar sus aspiraciones y mejorar su vida y día a día”, ha aseverado.

Oposición

Ante todo ello, la oposición ha señalado algunas cuestiones que ven débiles en su planteamiento. Desde el PSOE apuntan a la posible duplicidad de funciones entre las labores de coordinación que anuncia Vaquero y la creación de una Dirección General de Coordinación Institucional, que depende de Vox.

“¿Quién va a realizar la coordinación interdepartamental del Gobierno? Dice que va a coordinar global e institucionalmente, igual que Nolasco, con una Dirección General propia. Cuando falla la confianza inicial, hay que reforzar la coordinación”, ha afirmado el socialista Darío Villagrasa.

A su vez, Chunta Aragonesista ha demandado avances en el cumplimiento “efectivo del estatuto”, como el traspaso de competencias pendientes, la aplicación del artículo 108 o la creación de una Agencia Tributaria Aragonesa. Además, defienden la diversidad de las lenguas.

“Defenderemos el aragonés y el catalán como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural y participación colectiva. Las lenguas no deberían ser un elemento de confrontación política, sino algo a proteger, recogido en nuestro estatuto. Aragón pierde cuando las convertimos en algo ideológico”, ha afirmado la diputada Mari Carmen Bozal.

Finalmente, Teruel Existe ha reivindicado la recuperación del patrimonio industrial que hay repartido por la Comunidad, poniendo de ejemplo los restos de la minería en la provincia, y exige que el FITE se destine realmente a proyectos estratégicos.

“La mala gestión del bipartidismo lo ha dejado como una herramienta de capacidades muy limitadas. Debe aprovecharse al máximo. El FITE no puede sustituir la inversión ordinaria, sino que debe ser un revulsivo económico. No hacemos nada si usamos ese dinero para cosas que el gobierno debe hacer en su gestión ordinaria, como financiar centros de salud o infraestructuras municipales”, ha apuntado su portavoz, Tomás Guitarte.