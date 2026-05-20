Multitudinaria manifestación estudiantil por la educación pública: "Vosotros millones y nosotros barracones"

Bajo lemas como "vosotros millones y nosotros barracones", "dinero público para la pública" o "familias luchando, profesores educando" una gran marea verde se ha lanzado a las calles de Zaragoza para manifestar su rechazo a la concertación del bachillerato por parte del Gobierno de Aragón.

Miles de personas se han dado cabida en la plaza San Francisco en la primera manifestación del día, de corte estudiantil, y que ha recorrido Gran Vía, el paseo de la Independencia hasta llegar a la plaza de España.

“Creemos que es muy importante que los estudiantes y la juventud estemos al frente de todo porque somos los primeros perjudicados de la precariedad de las condiciones en la educación”, ha resaltado Iñaki García, portavoz de Contracorriente y uno de los que lideran esta manifestación.

Entre las preocupaciones por la concertación del Bachillerato es que esto derive “aun más falta de profesores, orientadores, limpiadoras”: “Las aulas cada vez están más llenas y no hay presupuesto como para atender a todo el alumnado necesario”, reclama.

Una falta de profesores que denuncia Aroa Martínez, estudiante del IES Pedro de Luna de Zaragoza: “Muchos profesores que venían a dar apoyo a alumnos con dificultades ya no pueden venir porque ya no pueden pagar esas horas”.

Ella misma, alumna de 4ºESO, es víctima de esta situación de “una falta de recursos”: “Es completamente injusto”.

O una situación que también sufren desde el IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro: “Tuvimos la mala suerte que se jubiló una profesora y tardaron tres semanas en cubrir su puesto de profesor de matemáticas”, denuncian Marcos, Óscar y Martín.

Alumnas del IES Pedro de Luna en la manifestación por la educación pública en Zaragoza E.E.

Profesores en lucha

A esta gran manifestación también se han unido docentes de diferentes puntos de la comunidad educativa para evidenciar su “hartazgo por un desvío de dinero a la privada”.

“Tenemos unos recursos muy limitados. Desde nuestro instituto nos hemos tenido que manifestar a nivel particular porque no teníamos personal administrativo y éramos profesores voluntarios los que atendíamos las matrículas”, ha indicado José Ramón, docente de Lengua y Literatura del IES Pedro de Luna.

No solo ello, sino que en este último tiempo sufrieron la falta de dinero por “algo tan básico” como el mantenimiento de las ventanas. “Tuvimos que manifestarnos para que nos arreglaran las ventanas después de tener un susto de que se cayera una ventana a la calle”, ha recordado.

“Son unas peticiones tan básicas las que pedimos y nos dicen que no hay recursos y este año sí que hay 20 millones para la concertada”, ha denunciado.

Desde el Centro Espacial Gloria Fuertes en Andorra han acudido un grupo de docentes para manifestar su malestar.

“Estamos cansados de tener que estar batallando todo el día con ratios abusivos, sin medios para hacer buen nuestro trabajo”, ha demandado Lidia.

A lo que ha añadido que esto tiene consecuencias: “No podemos apoyar a los niños en las condiciones óptimas y que se merecen”.

En concreto en su centro las carencias se centran en una falta de auxiliares, falta de medios de mobiliario y climatización en el patio y las aulas.

Óscar Cámara, profesor del IES Goya en Zaragoza, transmite que la situación que viven ahora se traduce en “un sentimiento de impotencia de que se da dinero a quien no se tendría que dar”.

"Defendemos toda la educación"

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que respeta el derecho a manifestación si bien defiende el proyecto de la concertación del Bachillerato: "Es un proyecto pensando en la educación en su conjunto, creo que esa mayoría requiere exactamente como mínimo el mismo respeto".

Así, ha incidido que "no es bueno que se quiera levantar un muro entre la educación pública y la financiada con fondos públicos": "Este gobierno va a apoyar a toda la educación sin hacer diferencias".

Igualmente, ha respondido a las críticas que hacen desde la comunidad educativa de la falta de recursos: "Nunca se han destinado tantos recursos a la educación pública como se destinan en la actualidad y se van a seguir destinando en el futuro".

"Hay problemas que venían de antes, que no se han creado, problemas que estamos resolviendo y que vamos a seguir resolviendo en el futuro, pero no lo vamos a hacer olvidándonos de una parte de la educación", ha defendido.

Según las cifras proporcionadas por el Gobierno de Aragón, se estima que un 25,96% de personas docente ha secundado el segundo día de huelga y en cuanto al personal no docente el seguimiento se cifra en un 12,52%.