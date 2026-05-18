El Banco de Sangre se suma a la celebración del Día Mundial de la Donación de Leche Materna: "Es una labor admirable"

Hoy martes 19 de mayo, Aragón se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

Bajo el lema “Tu leche, mi vida”, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón mantiene una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de este gesto.

Desde el comienzo de 2026, el Banco de Sangre ha atendido a 52 nuevas donantes, lo que se ha traducido en la donación de 235 litros.

Esto a su vez supone un incremento del 18 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Durante este tiempo se han consumido 155 litros, lo que se traduce en 1.200 biberones.

En 2025 el programa contó con la participación de 164 madres donantes y se alcanzaron los 535 litros donados. De hecho, durante el año pasado, se distribuyeron 428 litros específicamente destinados al cuidado de niños prematuros, con los que un centenar de bebés pudieron verse beneficiados.

Beneficiarios

Nuestra comunidad cuenta con Banco de Leche Materna desde el año 2011. La misión de este es mejorar el estado de salud de los neonatos, especialmente aquellos con un peso inferior a 1.800 gramos.

Esto lo convierte en un recurso vital para bebés cuyas madres no pueden dar el pecho por motivos médicos o no producen cantidad suficiente. De hecho, la evidencia científica demuestra que la leche materna fortalece su sistema inmunitario y su desarrollo neurológico, protegiéndolos frente a patologías graves.

El Banco suministra principalmente al Hospital Universitario Miguel Servet y al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa en Zaragoza. Igualmente, desde el año 2025, también se envía a la Clínica Quirónsalud de la capital aragonesa.

Leche materna para donación. Banco de Leche de Aragón.

No obstante, el sistema está preparado para hacer llegar este recurso a cualquier hospital de la red aragonesa que lo solicite e, incluso, se presta apoyo a La Rioja, comunidad que carece de este servicio propio.

De hecho, el Banco ha diseñado un sistema logístico que facilita al máximo esta donación. Así, la recogida se realiza directamente en el domicilio de las madres dentro de un radio de 50 kilómetros desde Zaragoza, proporcionándoles además todo el material necesario para ello, como sacaleches, envases o etiquetas.

Para aquellas madres que residen fuera de este perímetro, se han habilitado puntos de recogida estratégicos en los hospitales de San Jorge (Huesca), Obispo Polanco (Teruel), Hospital de Calatayud (Ernest Lluch), Hospital de Alcañiz y Hospital de Barbastro.

"Esta labor es imprescindible y admirable, y sin duda destaca la generosidad de estas mujeres, que permite que cientos de niños mejoren radicalmente su calidad y esperanza de vida”, expresa Rosa Plantagenet-Whyte, directora gerente de la entidad.

Donantes

Cualquier mujer que goce de buena salud y que tenga un excedente de leche durante el primer año de vida de su bebé puede convertirse en donante.

En cuanto a los preparativos, basta con ponerse en contacto con el centro de salud a través de la matrona, la enfermera pediátrica o el pediatra.

Tras completar un breve cuestionario de salud y realizar una analítica de sangre que garantice la seguridad del proceso, la madre puede comenzar a donar desde su propio domicilio.

"Aragón vuelve a demostrar un año más que su mayor tesoro es la solidaridad de su gente y de sus madres”, añade Plantagenet.