Zaragoza da la vuelta al mundo por Portugal o Ceuta en una nueva edición de Aratur: "Va a ser un éxito"

Sin salir de la capital aragonesa puedes colarte por los destinos más curiosos y bonitos del globo y, sobre todo, del panorama nacional.

Esto es gracias al Salón Aragonés de Turismo (ARATUR) que desde este viernes 15 hasta el domingo 17 se puede disfrutar en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

“Tenemos que congratularnos porque el certamen es otra vez un éxito”, ha valorado Jorge Villarroya, director de Feria Zaragoza.

Esta 20 edición cuenta con más participaciones con más de 80 firmas expositoras que va desde puntos de Francia como Artouste o Portugal. “Se han sumado 20 de otras partes de España como Ronda o Ceuta que no habían acudido nunca”, ha añadido Villarroya.

Por tanto, el director de Feria ha resaltado que Aratur es el “escenario único para poner de manifiesto la fuerza que tiene Aragón”.

Así ha querido resaltar el valor que está alcanzando Zaragoza como atractivo turístico que "ya destacan a nivel nacional".

A pesar de que no se tiene un conteo exacto de visitas al ser de entrada gratuita, Villarroya ha augurado que será “un éxito como siempre”.

Por su parte, el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, se ha referido a Aratur como un “mini Fitur”: “100 metros cuadrados para hacer que sea una plataforma importante para demostrar nuestro poderío turístico dentro de la comunidad”, ha resaltado.

Así ha destacado que todo ello se avala con hechos: “Somos la segunda comunidad interior más visitada de España y según el Sistema de Inteligencia Turístico de Aragón han venido 7 millones de personas”.

La gastronomía, motor turístico de Zaragoza

La capital aragonesa también está presente con un stand en el que se va a mostrar “el buen momento turístico que vive Zaragoza”.

“Tenemos un crecimiento sostenido que para nosotros es muy importante y citas como esta son fundamentales para promocionar todos nuestros atractivos, que son muchos especialmente el patrimonial, cultural y gastronómico”, ha incidido Sara Fernández, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Si bien ha resaltado que el punto a destacar este año es el gastronómico tras la declaración por la UNESCO a Zaragoza como Ciudad Creativa e Innovadora en gastronomía.

“Venimos a promocionar nuestra gastronomía ya que se come fenomenal porque tenemos un sector hostelero magnífico”, ha remarcado.