Lío en las Cortes de Aragón: defensores de la escuela pública irrumpen en el pleno contra la concertación del Bachillerato
En mitad de la intervención de Jorge Azcón, un grupo de asociaciones en defensa de la educación pública han lanzado papeletas verdes al hemiciclo.
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El primer Pleno ordinario de la legislatura ha vivido un momento de tensión cuando defensores de la escuela pública han interrumpido la sesión con el lanzamiento de papeletas desde la grada de invitados.
Ha sido en mitad de la intervención del presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando, con gritos en defensa de la educación pública, han interrumpido su discurso con gritos y proclamas.
En ese momento, se han lanzado cientos de papeletas de color verde, con el lema “dinero público para la educación pública”.
Ello ha obligado a interrumpir el discurso del presidente, que estaba defendiendo la concertación del Bachillerato como una medida de “justicia, igualdad, equidad y libertad para las familias”.
La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha llamado al orden a estas personas, advirtiendo de que los invitados a los plenos no pueden ni aplaudir ni participar activamente en la sesión.
Como consecuencia, el Pleno ha sido suspendido durante cinco minutos, para que los servicios de limpieza recogieran las papeletas que han caído en el suelo del hemiciclo y en los distintos pupitres. Diputados de todas las formaciones han ayudado a los trabajadores de la Cámara.