Los restaurantes El Fuelle y El Origen reciben el premio de Mejor Ternasco Asado de Aragón 2026

Los premiados, con el consejero en funciones, Javier Rincón, este lunes. E. E.

Durante el mes de marzo se ha celebrado la quinta edición del Mes del Ternasco asado y esta tarde el Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón ha entregado los Premios Ternasco asado 2026 en el espacio La Alquería.

El acto ha contado con presencia de Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, representantes de las diferentes asociaciones de hostelería de Aragón y de los restaurantes galardonados.

Durante el evento se han reconocido los mejores platos de Ternasco asado tradicional y no tradicional de los 100 restaurantes aragoneses participantes.

En total, 46 establecimientos han sido reconocidos hoy con mención a la excelencia, varios de ellos en sus versiones tradicional y no tradicional; y de entre todos se han seleccionado y entregado los tres premios provinciales y el mejor de Aragón en cada una de las categorías.

Mejor Ternasco asado de Aragón

El histórico y tradicional restaurante El Fuelle, de Zaragoza, ha sido reconocido como el Mejor Ternasco asado tradicional de Aragón 2026 por su clásica “paletilla asada de Ternasco de Aragón IGP con patatas panadera”.

La propuesta de El Fuelle

Un establecimiento con horno de leña, que cuenta con más de 30 años de antigüedad, regentado en la actualidad por el carnicero Santiago Calvo y en el que están al cargo del establecimiento los jóvenes hermanos Mercadal, Aitor e Iván.

El Origen, de Huesca, ha recibido, a su vez, el galardón como Mejor Ternasco asado no tradicional de Aragón por su “Cuellos de Ternasco asados, lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus”.

La creación premiada de El Origen. E. E.

Mejores Ternascos asados provinciales

En la categoría tradicional los premios han recaído en Abadía de Siétamo (Siétamo), Font del Pas (Beceite) y Rodi (Fuendejalón), por sus impecables propuestas de Ternasco asado.

Y en la categoría no tradicional, los premios han sido para: Gastrobar El Perdido (Jaca) en la de Huesca, por su “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía”; La Torre del Visco (Fuentespalda) en la de Teruel, por su “Ternasco de Aragón IGP asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa”; y Celebris (Zaragoza) en la zaragozana, por su “Lingote de Ternasco de Aragón IGP, corazón de frutos secos, falsas migas de crucíferas y jugo de su asado”.

Menciones otros cortes y casquería

Al igual que en la última edición, se ha querido reconocer una de las propuestas de Ternasco asado tradicional elaborada con otro corte diferente a la habitual paletilla. En este caso la Mención “otros cortes” ha recaído en el restaurante La Rebotica de Cariñena, que presentó un Tajo bajo de Ternasco de Aragón asado con vino de Cariñena.

Se ha reconocido también el trabajo de 4 establecimientos que han presentado platos de muy alto nivel, demostrando profesionalidad en el cocinado de cabezas asadas de Ternasco de Aragón IGP, dentro de la nueva categoría “casquería”:

La Cazuela (Zaragoza): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas al estilo tradicional”.

Albergue de Morata (Morata de Jalón): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas en texturas”.

Gayarre (Zaragoza): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas a la royal, acompañadas de ensalada aragonesa a cuchara”.

Parrilla Nardone (Luesia): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas al curanto (bajo tierra) con boniato, batata y manzana”.

Más menciones especiales

El jurado de los Premios Ternasco asado 2026, ha seleccionado en total 57 menciones especiales (contando también “otros cortes” y “casquería”), reconociendo aquellos platos que considera excelentes, de las dos categorías.

En la de Ternasco asado tradicional han recogido esta distinción 37 establecimientos y en la de Ternasco asado no tradicional 17, de un total de 33 localidades aragonesas diferentes.

Menciones especiales de Ternasco asado no tradicional

Los 14 platos y restaurantes seleccionados este año en la categoría de Ternasco asado no tradicional son:

Cuatro en la provincia de Teruel:

El Rinconcico (Mora de Rubielos): “Canelón de Ternasco de Aragón IGP asado con verduritas al chilindrón, con salsa de yogur y comino”.

(Mora de Rubielos): “Canelón de Ternasco de Aragón IGP asado con verduritas al chilindrón, con salsa de yogur y comino”. Fonda Alcalá (Calaceite): “Wellington de Ternasco asado, encurtidos hechos en casa, verduritas y mantequilla ahumada de hierbas del Matarraña”.

(Calaceite): “Wellington de Ternasco asado, encurtidos hechos en casa, verduritas y mantequilla ahumada de hierbas del Matarraña”. Vesta (Alcañiz): “Rulo de Ternasco de Aragón IGP asado, relleno de gambas rojas, foie y setas de temporada, con salsa holandesa, alcachofas y una salsa de su jugo con vino rancio”.

(Alcañiz): “Rulo de Ternasco de Aragón IGP asado, relleno de gambas rojas, foie y setas de temporada, con salsa holandesa, alcachofas y una salsa de su jugo con vino rancio”. La Torre del Visco (Fuentespalda): “Ternasco de Aragón IGP asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa”.

Cinco en la provincia de Huesca:

Hotel Restaurante Boira (Sariñena): “Jarrete de Ternasco glaseado en su jugo con arroz seco, trufa negra de Ribagorza y alioli de sus sesos”.

(Sariñena): “Jarrete de Ternasco glaseado en su jugo con arroz seco, trufa negra de Ribagorza y alioli de sus sesos”. Trasiego (Barbastro): “Lingote de Ternasco de Aragón asado con jugo de cardamomo”.

(Barbastro): “Lingote de Ternasco de Aragón asado con jugo de cardamomo”. Gastrobar El Perdido (Jaca): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía”.

(Jaca): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía”. Restaurante El Hangar - Hotel Fonsispa (Renanué): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP con puré de coliflor y tierra de cardamomo”.

(Renanué): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP con puré de coliflor y tierra de cardamomo”. El Origen (Huesca): “Cuellos de Ternasco asados, lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus”.

Cinco en la provincia de Zaragoza: