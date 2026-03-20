Nolasco deja en el aire su presencia en un Gobierno de PP y Vox en Aragón: "Estaré donde el partido me diga"

Con silencio y discreción total avanzan las negociaciones entre el PP y Vox para acordar un nuevo Gobierno en Aragón. Tras las palabras de Santiago Abascal el pasado lunes, todo apunta a que ambos partidos volverán a formar un nuevo Ejecutivo, si bien las posiciones de uno y otro todavía no parecen, ni mucho menos, cercanas.

Así, la presencia de miembros de ambos partidos en ese futuro Gobierno es uno de los asuntos que faltará por dirimir, incluso la de su líder, Alejandro Nolasco, que este viernes no ha querido confirmar si participará en el organigrama.

“Yo realmente no tengo ninguna ambición personal de ser vicepresidente otra vez o de ser lo que sea. Yo estaré donde el partido me diga y donde sea más útil. El partido decidirá en cada momento quiénes son las personas”, ha afirmado Nolasco.

El portavoz de Vox en Aragón no ha querido poner plazos a un posible acuerdo, y tampoco ha querido confirmar quiénes están llevando las negociaciones, desde Zaragoza o desde Madrid.

“Esas negociaciones se están llevando entre el PP y Vox en ambos sitios, eso es lo que le puedo decir”, ha afirmado.

Sobre el estado de las conversaciones, Nolasco tampoco ha querido entrar a desgranar sus posibles avances, aunque sí ha querido dejar la palabra “escollo” cuando “dos grupos políticos hablan”.

Para el líder de Vox en Aragón, “todavía está por ver” si “el PP quiere pactar” con los de Abascal y “aceptar la mayoría natural salida de las urnas”, lo que supone aceptar sus principales políticas, desde limpieza de cauces, bajada “radical” de impuestos o favorecer el acceso a la vivienda.

“Los jóvenes aragoneses cada vez tienen más difícil emanciparse. Hay que construir más vivienda social. Los números que anunció el presidente Azcón nos parecen insuficientes. Tiene que haber más vivienda y, sobre todo, tiene que haber también rebajas impositivas para todos aquellos que quieren comprar una vivienda, sobre todo una primera vivienda para los jóvenes”, ha subrayado Nolasco.