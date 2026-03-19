La Aemet lo confirma: la primavera será "más cálida de lo normal" tras un invierno marcado por 12 borrascas

La primavera está a la vuelta de la esquina. El inicio de la estación astronómica será este viernes a las 15.46 y las previsiones comienzan a darse en torno a una estación que para muchos es muy esperada.

Las primeras previsiones que está barajando la Agencia Estatal de Meteorología ya vaticinan que este trimestre será "más cálido de lo normal". Si bien el delegado en Aragón, Arcadio Blasco, ha matizado que eso no significa que a lo largo de abril, mayo y junio "no haya episodios de frío y calor".

En cuanto a las precipitaciones, las predicciones presentan más "incertidumbre". Los modelos apuntan una misma probabilidad para que la estación sea o más húmeda o más seca. Una situación que, según ha matizado Blasco, "comienza a ser habitual".

Una primavera que vendrá arrastrando un invierno que ha supuesto ya el sexto más cálido del inicio de la serie histórica en Aragón. En cómputo general, el invierno que se deja atrás ha sido "más cálido y húmedo".

Así, ha presentado una anomalía de 1,4 grados con el promedio, suponiendo una temperatura media de 6,3 grados centígrados. Esta temperatura también supone que se encuentre este invierno entre los siete más cálidos del siglo XXI.

Según ha explicado Blasco, ha sido un invierno en el que no se han dado olas de frío, solo pequeños episodios de bajas temperaturas. Algo anómalo que viene sucediéndose en los últimos años ya que como ha señalado en los últimos cinco inviernos se han producido cuatro olas de frío, mientras que de calor suman 14.

"Se nota el efecto evidente de que los inviernos están aumentando las temperaturas", ha indicado. Ejemplo de ello es que el 11 de febrero se logró el récord en Zaragoza al lograrse la temperatura mínima más alta del invierno con 13 grados.

12 borrascas en invierno

Por su parte, el invierno en cuanto a precipitaciones ha sido "muy húmedo" con un valor promedio en estos tres meses de 172,5 mm, con superávit promedio de 68 mm.

Se trata así del segundo más húmedo del siglo XXI y el octavo de la serie histórica. Esto se debe a un invierno marcado sobre todo por la concatenación de borrascas adversas que se han llegado a registrar un total de 12 a lo largo del invierno empezando con la Borrasca Francis acabando con Samuel.

Esta última, ha señalado, fue la culpable de las fuertes rachas de viento registradas este pasado fin de semana.

Predicción próximos días

La predicción de cara a los próximos días hasta el domingo evidencian que se va a sufrir una bajada leve de las temperaturas, por lo que serán "más frescas".

De esta forma, se deja a un lado los 20 grados que se han llevado a alcanzar en los últimos días. Blasco ha estimado que a partir del domingo de cara al lunes pueden subir las temperaturas de nuevo.

La borrasca Therese que está afectando gravemente a las Islas Canarias ha adelantado que puede llegar un frente asociado a la Península pero "en principio va a afectar poco o nada a Aragón".

Balance año agrícola en curso

En este caso, el delegado ha explicado que el presente año agrícola tiene un carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, marcando un promedio del 107% con un superávit de 18 mm.

Ha añadido que en lo que se refiere a las temperaturas la anomalía es de más de 1,1 ºC, convirtiéndolo en el año agrícola "más cálido" de la serie. Y descarta riesgo de sequía en Aragón al estar en una situación normalizada.